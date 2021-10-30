Таковы данные Глобального индекса безнаказанности, которые привели в Комитете защиты журналистов.

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За 10 лет погибли 278 журналистов из разных стран

В последнее десятилетие произошло много событий с пострадавшими и погибшими: гражданская война в Сирии, антиправительственные беспорядки в арабских странах, нападения экстремистских групп.

За это время погибли 278 журналистов из разных стран. За 226 убийств виновные не понесли ответственности.

Страны, оказавшиеся в первой десятке "безнаказанности":

  • Сомали,
  • Сирия,
  • Ирак
  • Южный Судан,
  • Афганистан,
  • Мексика,
  • Филиппины,
  • Бразилия,
  • Пакистан,
  • Россия.

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Что известно о "Глобальном индексе безнаказанности"


Он подытоживает количество нераскрытых убийств в процентах к численности населения каждой страны. В индекс включены только страны, имеющие на счету не менее пяти нераскрытых убийств журналистов. В список не попадают медийщики, погибшие во время боевых действий.