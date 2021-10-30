Таковы данные Глобального индекса безнаказанности, которые привели в Комитете защиты журналистов.
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За 10 лет погибли 278 журналистов из разных стран
В последнее десятилетие произошло много событий с пострадавшими и погибшими: гражданская война в Сирии, антиправительственные беспорядки в арабских странах, нападения экстремистских групп.
За это время погибли 278 журналистов из разных стран. За 226 убийств виновные не понесли ответственности.
Страны, оказавшиеся в первой десятке "безнаказанности":
- Сомали,
- Сирия,
- Ирак
- Южный Судан,
- Афганистан,
- Мексика,
- Филиппины,
- Бразилия,
- Пакистан,
- Россия.
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Что известно о "Глобальном индексе безнаказанности"
Он подытоживает количество нераскрытых убийств в процентах к численности населения каждой страны. В индекс включены только страны, имеющие на счету не менее пяти нераскрытых убийств журналистов. В список не попадают медийщики, погибшие во время боевых действий.