Так, ультранационалисты утверждают, что Кремль не может потушить этнические и религиозные столкновения в России после стрельбы в Республике Дагестан 23 июня.

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ISW проанализировало этническую и религиозную напряженность в России

В американском Институте изучения войны отметили, что российские ультранационалисты широко распространили историю, что экстремисты преследовали российского врача в Дагестане, который отказался принять пациентку, что не сняла никаб (длинная одежда, которую носят некоторые мусульманские женщины, чтобы прикрыть все тело и лицо, за исключением глаз).

Так, ультранационалисты утверждают, что экстремистские деятели организовали это событие, чтобы разжечь дальнейшую этническую и религиозную напряженность в Дагестане.

Российские ультранационалисты также утверждали, что дагестанские чиновники знают личности экстремистских идейных лидеров, но позволили радикальным салафитам-джихадистам контролировать целые сферы общественной жизни в республике. Эти заявления привели к возобновлению дискуссий о запрете никаба в России, что побудило председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина выразить косвенную поддержку запрету этого стиля одежды,

– говорится в отчете.

Аналитики ISW также отметили, что некоторые западные страны и страны с большинством мусульманского населения ввели различные законы, запрещающие религиозную одежду и одежду, закрывающую лицо. Однако, как подчеркнули эксперты, российская ультранационалистическая дискуссия, сосредотачивающаяся на никабе, является странной, учитывая то, что мусульман, которые носят этот тип религиозной одежды, в России немного.

"Беспокойство российских ультранационалистов вопросом никаба, похоже, является для них темой для разговора, чтобы выразить свое восприятие экстремистской угрозы, которая исходит от российских мусульманских меньшинств, и чтобы критиковать российские власти за то, что она делает недостаточно для предотвращения неизбежных, по мнению ультранационалистов, террористических атак в будущем", – отметили аналитики.

В ISW также пишут, что российские ультранационалисты, вероятно, будут продолжать высказывать свои опасения относительно дальнейших террористических атак, чтобы еще больше разжигать этническую и религиозную напряженность.

В то же время аналитики продолжают оценивать, что российская ультранационалистическая риторика частично отталкивает общины меньшинств и мусульманского большинства и порождает вражду, которую салафитские джихадистские группировки могут использовать для вербовки новых членов.