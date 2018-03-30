За должность не держусь, а заявление на увольнение написал в первый день на посту, – Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий впервые прокомментировал представление генпрокурора Юрия Луценко на его увольнение.

Об этом он заявил во время экстренного брифинга в САП в пятницу, 30 марта.

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Холодницкий заверил, что за должность главы САП он не держится, а заявление на увольнение он написал еще в первый день после назначения на эту должность.

Никоим образом за него никогда не держался и как пример взял с собой – у меня в сейфе лежало и лежит до сих пор заявление на увольнение, которое было написано 2 декабря 2015 года в первый день работы на этой должности, без имени генерального прокурора и без даты. Это своеобразный стимул не держаться за кресло,

– сказал руководитель САП журналистам.

Холодницкий заявил, что пока не видел дисциплинарные жалобы на него генпрокурора и директора НАБУ, поэтому пока комментировать эту информацию не может.

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30 марта генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по рассмотрению вопроса о снятии Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора и руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры за якобы "дисциплинарные проступки".

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что в кабинете Холодницкого более месяца вели прослушивание и удалось зафиксировать информацию о давлении на определенных должностных лиц, в отношении которых были производства.