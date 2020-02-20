Зачем Коломойскому пошлины на российские нефтепродукты

Группа "Приват" Игоря Коломойского и НАК "Нафтогаз" инициировали специальное расследование в отношении импорта нефтепродуктов из России. Если правительство применит пошлины, это приведет к росту цен на нефтепродукты и максимизации прибыли перерабатывающих заводов.

Группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с другими участниками рынка требует 25-процентных пошлин на импорт российского топлива.

"Приват" контролирует более 70% добычи нефти, более 80% ее переработки и 90% перевалочных мощностей для импорта нефтепродуктов в морских портах.

Публичная компания группы показывает убытки для невыплаты дивидендов государству. Инвестиций в перерабатывающие мощности "Привата" практически нет.

В таких условиях пошлины приведут к увеличению цен на топливо внутри страны и максимизации прибыли группы "Приват" Игоря Коломойского.

Что произошло

Украинские производители нефтепродуктов 21 января инициировали введение пошлин на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России.

Соответствующую жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле подали три компании: ПАО "Укртатнафта", ПАО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча".

Ограничение поставок нефтепродуктов из России они аргументируют тем, что российским производителям из бюджета компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов по схеме возврата из бюджета акцизного налога.

Такая схема, считают производители, нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО).

Инициаторы требуют от государства провести антисубсидиарное расследование и ввести пошлины на российские дизельное топливо и сжиженный газ в размере 8,46% с ежегодным повышением на 4,24 процентных пункта до 25,4% в 2024 году.

Межведомственная комиссия по международной торговле должна принять решение, проводить расследование или нет, в течение месяца. То есть – до 21 февраля.

Что связывает инициаторов

ПАО "Укртатнафта" (УТН) управляет Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ). Это единственный крупный работающий в Украине завод. Его номинальная годовая мощность переработки сырья – 5 млн тонн при производстве топлива стандарта Евро-5.

Контрольный пакет принадлежит олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову из группы "Приват ", а также бизнесмену Александру Ярославскому. Еще 43% принадлежат государству в лице НАК "Нафтогаз Украины".

ПАО "Укрнафта" (УН) добывает более 70% нефти в стране. Контрольный пакет через "Нафтогаз" принадлежит государству. Но операционный контроль над компанией с 2003 года сохраняет группа "Приват", которой принадлежит 42% акций.

Вся добытая нефть "Укрнафты" продается структурам "Привата", которые перерабатывают ее на Кременчугском НПЗ. В управлении УН находится примерно 600 АЗС.

ПАО "Укргаздобыча" (УГД) добывает около 70% природного газа в Украине. Входит в Группу "Нафтогаз". Компания управляет Шебелинским газоперерабатывающим заводом (ГПЗ). Он производит бензин, дизтопливо и сжиженный газ (LPG).

Его годовая мощность переработки – около 0,8 млн тонн сырья или в 6 раз меньше мощности Кременчугского НПЗ.

Какой баланс рынка нефтепродуктов

Действительно, из-за дефицита перерабатывающих мощностей, Украина зависима от импортного дизельного топлива (ДТ). На него в балансе моторных топлив приходится 70%.

В 2019 году объем потребления дизтоплива в Украине составил 7 млн тонн. Из них 90% ­­­– импорт. Доля РФ – 36%.

Она сократилась с 42% в 2018 году после введения спецпошлин на поставки ДТ по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзахидтранс" в размере 4% и на LPG из РФ – в размере 3%.

"Прикарпатзахидтранс" связывают с Виктором Медведчуком, нардепом от фракции ОПЗЖ, соратником президента РФ Владимира Путина.

Второе место по импорту, с долей в 35,4%, занимает Беларусь. Украинские НПЗ произвели лишь 11,6% ДТ.

Сжиженного газа в 2019 году в Украине было потреблено 2,03 млн тонн, а доля украинских производителей составила 21,5% рынка. Крупнейший производитель – "Укргаздобыча".

Российские производители заняли 34% рынка, Беларусь – 23%, Казахстан - 14,6%. Поставки LPG по морю заняли 3% в общем балансе.

Для чего применяются пошлины

Суть заградительных пошлин на импорт нефтепродуктов – обеспечить инвестиции в производство нефтепродуктов, не дав импорту "задушить" украинские заводы. Однако и Кременчугский НПЗ, и Шебелинский ГПЗ с рентабельностью продают все произведенные ДТ и LPG.

Проблемы возникают с бензином, потому что его потребление постоянно падает, а рынок перенасыщен из-за необходимости производить бензин при производстве дизтоплива. Однако бензин из РФ Украина не импортирует.

Тогда основным результатом пошлин должны быть инвестиции в локальное производство.

Согласно презентации "Укргаздобычи" от ноября 2018 года, компания планирует инвестировать в 2019 – 2021 годах $244 млн или 6,8 млрд грн в свои перерабатывающие заводы – Шебелинский ГПЗ и Хрестищинский завод LPG.

При этом IRR проектов (Internal Rate of Return, внутренняя ставка доходности) составляет от 20% до 40% в год. Другими словами, и при существующих ценах небольшие заводы УГД могут развиваться с хорошей рентабельностью.

Совсем другая ситуация с "Укртатанафтой" Коломойского. Согласно последнему отчету компании, в 2019 году УТН планировала инвестировать в оборудование Кременчугского НПЗ всего 300 млн грн.

Последние четыре года "Укртатнафта" показывает убытки. Они возникают из-за дебиторской задолженности – предприятию не платят его контрагенты.

Согласно финансовой отчетности УТН, в 2018 году дебиторская задолженность составила 4,4 млрд грн, в 2017 году – 3,6 млрд грн.

При этом, "Укртатнафта" поставляет готовые нефтепродукты на АЗС группы "Приват", которые работают под брендами "Авиас", ANP, Sentoza и другими.

То есть, трейдеры Коломойского не платят публичной компании Коломойского, которая официально показывает убытки. Это, в частности, отражается на отсутствии дивидендов, более 43% которых ушли бы госкомпании "Нафтогаз".

При постоянных убытках за последнюю пятилетку "Укртатнафта" не сворачивает производство, не поднимает вопрос о недобросовестных контрагентах, а требует пошлин для максимизации прибыли.

История попыток применения пошлин

В январе 2020 года состоялась третья попытка завода Игоря Коломойского ограничить импорт нефтепродуктов в Украину. Первый раз "Укртатнафта" попыталась зачистить украинский рынок от импортного топлива еще семь лед назад.

Весной 2011 года четыре украинских нефтеперерабатывающих завода инициировали расследование против всего импорта нефтепродуктов.

Тогда, помимо Кременчугского НПЗ, документ подписали Лисичанский НПЗ, а также не работающие к тому времени Одесский, Надвирнянский и Дрогобычский НПЗ. Два последних также принадлежат Коломойскому.

Лисичанский НПЗ на тот момент принадлежал российской ТНК-BP. Одесский НПЗ – российскому "Лукойлу".

Заводам было отказано в проведении расследования из-за возможного роста цен для потребителей.

Вторая попытка была предпринята весной 2018 года. Тогда "Укртатнафта" потребовала от МЭРТ начать спецрасследование в отношении импорта российских и белорусских нефтепродуктов в Украину.

Компания просила ввести единую квоту на белорусское и российское топливо, расценивая их, как один источник поставки. И отдельно квотировать импорт из третьих стран.

Но, из-за возможного роста цен на топливо и угрозы монополизации рынка, компании было отказано в проведении спецрасследования.

Как повысится цена для потребителя

В случае введения заградительной пошлины в размере 8,46%, цена российского топлива вырастит на 1570 грн/т, газа – на 1240 грн/т, посчитали в профильном издании Enkorr.

В пересчете на литры рост составит около 1,1 грн/л на ДТ и 0,55 грн/л на LPG. Таким образом, общая переплата всех потребителей нефтепродуктов в течение года составит 11,5 млрд грн.

Повышение цены импорта будет означать, что локальные производители поднимут цены до импортного паритета. Так всегда происходит на дефицитном рынке.

ДТ и LPG – основные виды нефтепродуктов, которые бизнес использует в своей деятельности: для грузовых автомобилей, комбайнов, тракторов и другой техники.

Если решение Комиссии по международной торговле будет в пользу украинских НПЗ, бизнес будет вынужден переложить подорожание топлива в цену товаров и услуг.

В итоге, инициатива Коломойского отразится на населении страны дважды. Первый раз – на колонке АЗС для водителей авто, второй – на кассе в магазине для всех.

Кто контролирует импорт нефтепродуктов

Если исключить российские поставки, которые могут быть остановлены сразу после введения пошлин, топливо в страну будет поступать с двух направлений – по железной дороге и по морю.

В первом случае, речь идет преимущественно о поставках из Беларуси, имеющей доступ к дешевой российской нефти. По прогнозам "Консалтинговой группы А-95", в случае введения пошлин доля поставок нефтепродуктов из Беларуси может вырасти с нынешних 35% до 60%.

Через северную границу по железной дороге также приходит топливо Литвы. Но возможности этого поставщика исчерпаны. Также рост цен может открыть путь для ДТ из Скандинавии, которое может переваливаться в портах Литвы и Латвии.

Если по железной дороге завозить топливо может кто угодно, то в портах около 90% мощностей по перевалке жидких нефтепродуктов и 100% мощностей по перевалке LPG контролирует группа "Приват".

Ей принадлежит Одесский нефтеперевалочный комплекс и перевалка в порту "Черноморск". Также есть перевалки в портах Николаева, Херсона и порта "Пивденный". Но они менее производительны.

Кроме того, возможности поставок по морю ограничены возможностями "Укрзализныци", у которой не хватает локомотивов и цистерн.