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      Задержание российских моряков в Кабо-Верде с наркотикам: в РФ впервые прокомментировали ситуацию

      44 Читати новину українською
      Наркотики были упакованы в мешки
      Наркотики были упакованы в мешки / pj.gov.cv

      В Кабо-Верде вскоре должны вынести приговор 11 российским морякам, которых задержали по подозрению в незаконной перевозке наркотиков.

      Как рассказали российские дипломаты, злоумышленникам пока никаких обвинений не предъявлено. Вскоре должен состояться суд, передает "Интерфакс".

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      Сейчас задержанные находятся в здании криминальной полиции

      Условия содержания нормальные, им предоставляют все необходимые вещи и предметы быта для пребывания, кормят три раза в день. Состояние у них нормальное, они здоровы, находятся в состоянии психологического осмысления события,
      – добавили в посольстве России в Кабо-Верде.

      Местные СМИ сообщают, что это самая большая конфискация наркотиков в истории страны.

      По информации издания Rtp, судно передвигалось под флагом Панамы и было задержано 31 января. Судно из Южной Америки следовало в город Танжер в северной части Марокко – из него изъяли 260 тюков общим весом 9,57 тонны кокаина.

      Наркотики МЗС Росії Кабо-Верде
      Задержание российских моряков с наркотиками/Santiagomagazine

      Местные правоохранители объяснили, о подозрительном судне их заранее предупредил Морской центр анализа и операций (Платформа, которая занимается борьбой с незаконным оборотом наркотиков, в которую входят представители семи государств ЕС – 24 канал).

      Издание Santiagomagazine добавляет, что найти, задержать и разгрузить судно правоохранителям Кабо-Верде помогали французские и португальские полицейские.

      Теги: Африка Новости России Наркотики
      Источник: 24 Канал
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