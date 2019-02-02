Задержание российских моряков в Кабо-Верде с наркотикам: в РФ впервые прокомментировали ситуацию

В Кабо-Верде вскоре должны вынести приговор 11 российским морякам, которых задержали по подозрению в незаконной перевозке наркотиков.

Как рассказали российские дипломаты, злоумышленникам пока никаких обвинений не предъявлено. Вскоре должен состояться суд, передает "Интерфакс".

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Сейчас задержанные находятся в здании криминальной полиции

Условия содержания нормальные, им предоставляют все необходимые вещи и предметы быта для пребывания, кормят три раза в день. Состояние у них нормальное, они здоровы, находятся в состоянии психологического осмысления события,

– добавили в посольстве России в Кабо-Верде.

Местные СМИ сообщают, что это самая большая конфискация наркотиков в истории страны.

По информации издания Rtp, судно передвигалось под флагом Панамы и было задержано 31 января. Судно из Южной Америки следовало в город Танжер в северной части Марокко – из него изъяли 260 тюков общим весом 9,57 тонны кокаина.



Задержание российских моряков с наркотиками/Santiagomagazine

Местные правоохранители объяснили, о подозрительном судне их заранее предупредил Морской центр анализа и операций (Платформа, которая занимается борьбой с незаконным оборотом наркотиков, в которую входят представители семи государств ЕС – 24 канал).

Издание Santiagomagazine добавляет, что найти, задержать и разгрузить судно правоохранителям Кабо-Верде помогали французские и португальские полицейские.