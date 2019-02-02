Затримання російських моряків у Кабо-Верд з наркотиками: у РФ вперше прокоментували ситуацію

В Кабо-Верде незабаром повинні винести вирок 11 російським морякам, яких затримали за підозрою в незаконному перевезенні наркотиків.

Як розповіли російські дипломати, зловмисникам поки ніяких звинувачень не пред'явлено. Незабаром має відбутися суд, передає "Інтерфакс".

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Зараз затримані знаходяться в будівлі кримінальної поліції

Умови утримання нормальні, їм надають всі необхідні речі і предмети побуту для перебування, годують три рази на день. Стан у них нормальний, вони здорові, знаходяться в стані психологічного осмислення події,

– додали в посольстві Росії в Кабо-Верде.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що це найбільша конфіскація наркотиків в історії країни.

За інформацією видання Rtp, судно пересувалось під прапорами Панами, його затримали 31 січня. Судно з Південної Америки прямувало до міста Танжер в північній частині Марокко – з нього вилучили 260 тюків загальною вагою 9,57 тонни кокаїну.



Затримання російських моряків з наркотиками /Santiagomagazine

Місцеві правоохоронці пояснили, про підозріле судно їх заздалегідь попередив Морський центр аналізу і операцій (Платформа, що займається боротьбою з незаконним обігом наркотиків, в яку входять представники семи держав ЄС, – 24 канал).

Видання Santiagomagazine додає, що знайти, затримати та розвантажити судно правоохоронцям Кабо-Верде допомагали французькі та португальські поліцейські.