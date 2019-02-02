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      Затримання російських моряків у Кабо-Верд з наркотиками: у РФ вперше прокоментували ситуацію

      102 Читать новость на русском
      Наркотики були запаковані у мішки
      Наркотики були запаковані у мішки / pj.gov.cv

      В Кабо-Верде незабаром повинні винести вирок 11 російським морякам, яких затримали за підозрою в незаконному перевезенні наркотиків.

      Як розповіли російські дипломати, зловмисникам поки ніяких звинувачень не пред'явлено. Незабаром має відбутися суд, передає "Інтерфакс".

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      Зараз затримані знаходяться в будівлі кримінальної поліції

      Умови утримання нормальні, їм надають всі необхідні речі і предмети побуту для перебування, годують три рази на день. Стан у них нормальний, вони здорові, знаходяться в стані психологічного осмислення події,
      – додали в посольстві Росії в Кабо-Верде.

      Місцеві ЗМІ повідомляють, що це найбільша конфіскація наркотиків в історії країни.

      За інформацією видання Rtp, судно пересувалось під прапорами Панами, його затримали 31 січня. Судно з Південної Америки прямувало до міста Танжер в північній частині Марокко – з нього вилучили 260 тюків загальною вагою 9,57 тонни кокаїну.

      Наркотики МЗС Росії Кабо-Верде
      Затримання російських моряків з наркотиками /Santiagomagazine

      Місцеві правоохоронці пояснили, про підозріле судно їх заздалегідь попередив Морський центр аналізу і операцій (Платформа, що займається боротьбою з незаконним обігом наркотиків, в яку входять представники семи держав ЄС, – 24 канал).

      Видання Santiagomagazine додає, що знайти, затримати та розвантажити судно правоохоронцям Кабо-Верде допомагали французькі та португальські поліцейські.

      Теги: Наркотики Новини Росії Африка
      Джерело: 24 Канал
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