Захват моста в Киеве: суд отправил Белько в психиатрическое заведение
Днепровский райсуд Киева поддержал ходатайство прокуроров и отправил Алексея Белько в психиатрическое заведение. Мужчину обвиняют в минировании и захвате киевского моста Метро.
Решение о содержании Белька в психиатрическом учреждении, что исключает опасное поведение, суд принял во время заседания в понедельник, 20 января. Об этом сообщает прокуратура города Киева.
К слову: Мужчина угрожал взорвать мост Метро в Киеве: что об этом известно
Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Алексей Белько во время совершения преступления был в таком психическом состоянии, которое не позволяло ему осознавать свои действия и руководить ими.
По заключению врачей, сейчас его психическое состояние не изменилось. По этой причине он нуждается в принудительных мерах по госпитализации и оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением.
Что известно об Алексее Белько?
Алексею Бельку 42 года. Он родился в поселке Форос, что на территории оккупированного Россией Крыма. Именно он захватил мост Метро в Киеве в 2019 году и угрожал его взорвать. Впоследствии он сдался правоохранителям.
В июне 2019 года мужчина получил воинское звание старшего сержанта. Ранее он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи военной части А 3628, что находится в Броварах Киевской области.
К слову, в полиции рассказали, что перед инцидентом на мосту в Киеве Белько добровольно сдал правоохранителям 2 килограмма взрывчатки и много боеприпасов, которые якобы "нашел в сейфе в селе на Черниговщине".
Захват моста в Киеве: коротко
Алексей Белько 18 сентября 2019 года подъехал на мост в автомобиле Opel белого цвета. Посредине моста он вышел из машины и начал угрожать все взорвать. Еще через некоторое время Белько стрелял из автомата в воздух и сбил один дрон правоохранителей.
На место инцидента были стянуты все подразделения спецслужб и бронированная техника. Кроме того, правоохранители перекрыли мост Метро в обоих направлениях. В столице образовался настоящий транспортный коллапс – станции метро были перекрыты, а возле моста образовались километровые пробки.
Впоследствии Белько задержали спецподразделения КОРД и Альфа. Когда правоохранители начали подходить к "минеру", он сдался добровольно. При нем не нашли взрывчатку. Бывшего военного подозревают в подготовке теракта, ему грозит пожизненное заключение.