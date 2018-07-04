Закон о валюте передан на подпись Порошенко

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "О валюте и валютных операциях" и передал документ на подпись президенту Петру Порошенко.

Об этом Парубий сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Подписал Закон Украины "О валюту и валютные операции". Это реализация наших обязательств, принятых Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот закон улучшит инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность Украины. Передал Закон на подпись Президенту Украины", – говорится в сообщении спикера парламента.

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Підписав Закон України "Про валюту і валютні операції". Це реалізація наших зобов'язань прийнятих Угодою про асоціацію між Україною та #ЄС .Цей закон покращить інвестиційний клімат та інвестиційну привабливість України. Передав Закон на підпис Президенту України @poroshenko — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 4 июля 2018 г.

Напомним, 21 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте и валютных операциях". По оценке ряда экспертов, вступление в силу закона даст возможность украинцам инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира.