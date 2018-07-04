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Закон о валюте передан на подпись Порошенко

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Закон о валюте передан на подпись Порошенко
Закон о валюте передан на подпись Порошенко / Segodnya.ua

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "О валюте и валютных операциях" и передал документ на подпись президенту Петру Порошенко.

Об этом Парубий сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Подписал Закон Украины "О валюту и валютные операции". Это реализация наших обязательств, принятых Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот закон улучшит инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность Украины. Передал Закон на подпись Президенту Украины", – говорится в сообщении спикера парламента.

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Напомним, 21 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте и валютных операциях". По оценке ряда экспертов, вступление в силу закона даст возможность украинцам инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира.

Теги: Законодательство Петр Порошенко Новости политики Новости Украины Андрей Парубий Валюта Законопроект
Источник: 24 канал
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