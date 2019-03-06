Заместитель госсекретаря США почтил память Героев Небесной Сотни в Киеве

В Украину приехал заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл.

Об этом в прямом эфире сообщил корреспондент 24 каналу.

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Дэвид Гейл возложил цветы к мемориалу Героев Небесной Сотни

Сопровождали его посол США в Украине Мари Йованович, работники посольства и народный депутат Украины Светлана Залищук.

Говорили в целом об антикоррупционной борьбе. О том, что в последнее время Украина имеет проблемы, в частности в оборонной сфере. Сейчас он (Дэвид Гейл – ред. 24 канал) как раз поехал к министру обороны,

– рассказала Залищук.

Важно говорить и о прозрачном бюджете для оборонной сферы, который является стандартом НАТО и не позволит разворовывать деньги, отметила народный депутат.

Дэвид Гейл уже встретился с представителями гражданского общества, во время разговора он подчеркнул важность участия граждан в жизни демократической Украины.

(2/2) Заступник державного секретаря США Девід Гейл наголосив, що Сполучені Штати підтримують вільні та чесні вибори, які відображають волю українців, а не зовнішніх сил. pic.twitter.com/JoaeNfvwsM — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 березня 2019 р.

С официальным визитом в Киеве заместитель государственного секретаря США будет находиться до 7 марта.

Накануне посол США в Украине Мари Йованович заявила, что руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого необходимо заменить – ради целостности антикоррупционных институтов.

В ответ тот сказал, что не даст возможности обливать грязью САП, а заявления дипломата должен комментировать МИД Украины.

Почему в США хотят увольнения Холодницкого?Все из-за так называемого аквариумного дела. В марте 2018 года в кабинете руководителя САП нашли "жучок" для прослушивания, который заложили в аквариум. Прослушивала Холодницкого ГПУ по просьбе НАБУ, которое открыло производство против главы САП. НАБУ подозревало, что Холодницкий сливал информацию фигурантам уголовных дел о ходе производств, предупреждал их об обысках, помогал избежать уголовной ответственности.



Скандал в итоге замяли, а глава НАБУ Артем Сытник и Холодницкий заявили, что не имеют друг к другу претензий. В январе 2019 года ГПУ закрыла "аквариумное дело" против главы САП из-за "отсутствия события уголовного правонарушения" и "отсутствия в деле состава уголовного правонарушения".