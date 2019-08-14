Запрет для кораблей, уничтожение заповедника и "водные козни" Украины: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Воют как волк на Луну".

1. Тяжелобольной крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого оккупанты удерживают в СИЗО, перестал вставать из-за сильных болей в спине.

В этот раз приступ вызван тем, что его свозили в "комфортных" условиях автозака в Верховный суд Крыма на профанацию продления стражи. Если это не пытки, то что тогда пытки?

– написал адвокат политузника Алексей Ладин.



Эдем Бекиров / Фото из открытых источников

2. В Москве силовики нагрянули с обыском в офис правозащитного проекта "Правовая инициатива", оказавшего юридическую помощь задержанным 11 июля возле здания Верховного Суда рф 46-ти крымским татарам.

3. Прокуратура Автономной Республики Крым, которая сейчас находится в Киеве, идентифицировала уже более тысячи человек, подозреваемых в участии в т.н. "самообороне Крыма".

4. Коллаборанты Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, сидящие ныне в Госдуре, в ужасе от намерений Украины создать режимный морской район вокруг Крыма, чтобы запретить заходить судам во все порты полуострова. Пособники оккупантов заявили, что "действия Киева нарушают международное право". Какое-какое право?

Коллаборанты Сергей Цеков и Ольга Ковитиди в ужасе от намерений Украины создать режимный морской район вокруг Крыма,чтобы запретить заходить судам во все порты.Пособники оккупантов заявили,что “действия Киева нарушают международ. право”.Какое-какое право? https://t.co/gbZlSQ6XE1 pic.twitter.com/UZOwXpwt1p — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 14. srpna 2019

5. Минобороны оккупантов подало иск в севастопольский "суд". Хотят отжать пляж "Мыс Толстый" и дорогу, которая ведет от пансионата "Севастополь" к пляжу. Ихтамнеты говорят, что пляж и дорога им нужны "для оборонных целей". Жизнь на военной базе все веселей.

6. Природозащитники из Судака сегодня в полдень выложили на мысе Меганом своими телами надпись "SOS". Они призывают спасти памятник природы от огораживания и застройки, опасность которой связывают с расширением путинского форума "Таврида", на котором одебиливают завезенную молодежь из россии. ФСБшники поймали участников акции и обвинили их в несанкционированном сборе, после чего на всех были составлены протоколы.

7. "Суд" в Севастополе оставил под арестом гражданина Сербии Славиша Карабашевича, которого разыскивает Интерпол. Оккупанты намерены выдать очень упоротого ватника Сербии, где ему грозит 9 лет тюрьмы за военные преступления. У севастопольских пропагандонов начало сильно бомбить:

"Зачем надо было бросать его и его жену лицом в пол, если Славиш ни от кого в Севастополе не скрывался и сам просил прокурора принять его? Рассказ жены Славиша о том, как проходил суд, наводит на мысли о том, что решение принималось не судьей. А раз так, то это было политическое решение. Судя по поведению наших чиновников, готовых хвастать даже рамочными соглашениями Крыма с Эритреей, и по тому, как у нас носятся с любым позитивным отзывом любого самого завалящего европейца о Крыме, непризнание Западом его российского статуса на самом деле очень тревожит наши власти. Сколько бы они ни твердили о том, что им все равно, что себе там думают по поводу нашего Крыма проклятые Меркель с Трампом, им на самом деле не все равно. Потому что хоть санкции нам не страшны, мы постоянно просим их снять. Потому что хоть у нас и импортозамещение, мы сами отменяем ограничение на закупку западного хайтека в чувствительных для государства областях. Потому что на самом деле мы не настолько независимы и суверенны, как хотим это показать даже самим себе. Потому что деньги, недвижимость, яхты и дети у тех, кого надо, по-прежнему находятся на Западе. И трудно даже представить, что на самом деле мы готовы сделать ради того, чтобы звездно-полосатая избушка на курьих ножках снова повернулась к нам передом. Иначе как объяснить тот факт, что крымские силовики штрафуют крымских торговцев за контрафактные футболки с логотипами УЕФА, не признающей Крым российским? Или того хуже – за футболки с логотипами чемпионата мира по футболу, проходящего в россии, принимать участие в котором футболисты из Крыма не могут по той же причине?

Готовность выдать Славиша Карабашевича прозападной Сербии, которая тоже никоим образом не признает российский статус Крыма – ровно из той же серии. Нет, я не предлагаю сделать полуостров Крым зоной, где не работает международное право и международные соглашения, тем более, что зоной беззакония и беспредела он и так уже, к сожалению, является. Но и крымским властям, и россии в целом, пора в таких вещах либо снять трусы, либо надеть крестик. И определиться, во что же мы, в конце концов, играем. В суверенную и независимую сверхдержаву, вставшую с колен – или в "давайте сделаем вид, что ничего не было и на дворе 2013 год"?"

Крым."Суд" в Севастополе оставил под арестом гражданина Сербии,которого разыскивает Интерпол. Оккупанты намерены выдать его Сербии,где ватнику грозит 9 лет тюрьмы за военные преступления. Севастопольские пропагандоны воют (скрины) https://t.co/bwoL5p81AA и https://t.co/p7NfhvuWdb pic.twitter.com/ynVxc5FIfG — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 14. srpna 2019

8. Следственный комитет оккупантов сообщил, что по поручению председателя Следкома Александра Бастрыкина в крымском лагере "Артек" начата программа "Юный следователь". Четвертый год подряд детей (в основном из россии) готовят стать гэбистами.

9. У рашистський талібан кримську молодь вербують ось такими роликами.

У рашистський талібан кримську молодь вербують ось такими роликами. pic.twitter.com/6u6ZP6jXHI — Крымская Жужелица (@crimea2042) 14. srpna 2019

10. Путин приперся в Херсонес Таврический – сакральный украинский музей-заповедник. Я думал, ботоксный уже свалил, а он тут шарится. Да пропади та россия пропадом, подумал кремлевский крысак – взрывайся, тони и гори.

Крым. Хйло вчера в сакральном украинском Херсонесе. Ботокс все больше становится похожим на... В общем, смотрите сами. Рвотный пакет не помешает https://t.co/N8CxDaq3Cc . Кстати, если пропустили, про уничтожение Херсонеса тоже можете почитать https://t.co/wbLnuvbLnL pic.twitter.com/CHB5kzzvv0 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 14. srpna 2019

11. Крымские ватные ученые обратились к министру культуры мордора Владимиру Мединскому "с требованием немедленного прекращения варварского уничтожения музея-заповедника "Херсонес Таврический", который вчера топтали ноги путина – главного варвара.

Крымские ватные ученые обратились к министру культуры мордора Владимиру Мединскому "с требованием немедленного прекращения варварского уничтожения музея-заповедника "Херсонес Таврический", который в данный момент топчут ноги путина - главного варвара https://t.co/FSnmRtggFh pic.twitter.com/yaw8emyKXT — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 13. srpna 2019

12. Константинов приперся в оккупированный Джанкой пиарить путинскую партию перед "выборами". Пиарить решили на фоне ЖД вокзала, который до оккупации был ПОЛНОСТЬЮ реконструирован Украиной, которая для Крыма "ничего не делала". Коллаборант заявил, что все ждут ПЕРВЫЙ поезд. Ага, раньше и не видели таких чудес. Жители города прокомментировали приезд ОПГшника:

"Вокзал построила Днепропетровская филия. При чем тут он? Больше нечего показать?", "Да выборы скоро, вот и мечется", "Педросы зачухались", "А, это в честь его приезда улицу Ленина помыли как положено с водой, а не просто пыль подняли?", "Театр абсурда продолжается", "Че он не приезжал раньше посмотреть, как у нас? Только перед выборами лезут, чтобы их жопы остались в тепле". И обратите внимание на ЖД вокзал в Джанкое. Стоит как новенький. Плиточка везде идеальная, краска – вот что значит сделано Украиной, а не криворукими лаптеногими. Не грех на таком фоне и попиарить путина и его партию, да, Консольтинов?!

Крым. Константинов приперся в оккупированный Джанкой пиарить путинскую партию перед "выборами".Пиарить решили на фоне ЖД вокзала, который до оккупации был ПОЛНОСТЬЮ реконструирован Украиной.Коллаборант заявил,что все ждут ПЕРВЫЙ поезд.Ага,раньше и не видели таких чудес. Комменты> pic.twitter.com/XaeQ0ntC8a — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 13. srpna 2019

13. Тут вдруг выяснилось, что с водой Украина начала вредить Крыму еще до "воссоединения", а теперь россиюшке приходится "вкладывать миллиарды рублей в восстановление разрушенного при Украине водного хозяйства региона", заявил генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, имеющий персональную страничку на Миротворце.

Тут вдруг выяснилось, что с водой Украина начала вредить Крыму еще до «воссоединения» (копия материала: https://t.co/5yjN0J2trh). В базе «Миротворца» @myrotvorets_ этого поца нет, кстати. Про @ServiceSsu не знаю. Отчество — Викторович, 27.07.53 рожд. pic.twitter.com/MUhfgavdYO — Wasily Crimea (@wasily_crimea) 13. srpna 2019

14. Утро работников магазина ПУД (бывший АТБ) в Ялте начинается с затирания кем-то нарисованных на фасаде здания надписей, напоминающих о том, что "КРИМ – ЦЕ УКРАЇНА".

Работники ПУД розжигают pic.twitter.com/cKm8jbhTEl — Плакала половина Ялты (@yalta_uk) 14. srpna 2019

P.S. Завершит выпуск сообщение из Феодосии: "В Крыму все валится и сыпется. Повсюду сплошь закрытые роллеты и вывески "Аренда". И это на тех улицах, где до оккупации было не всунуться. Малый бизнес почти выжили. Цены и платежи растут как грибы. Народ воет как волк на Луну".

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