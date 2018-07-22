21:08
22 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
23°C 17°C
  • понедельник
    22°C 16°C
  • вторник
    25°C 18°C
  • среда
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, 21 июля
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, 21 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Жуткие ДТП в Украине и интересные подробности встречи Путина и Трампа – топ-5 видео недели

132 Читати новину українською
Топ-5 видео недели
Топ-5 видео недели / 24 канал

Сайт "24" предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты в неделю.

Черный день на украинских дорогах: 21 человек погиб в четырех областях

20 июля стал черной датой для украинских дорог: в четырех ДТП в Николаевской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Киеве погиб сразу 21 человек, из них 5 – иностранцы, граждане Беларуси. Еще более двух десятков человек попали в больницы. В двух ДТП в Николаевской и Житомирской областях рейсовые микроавтобусы столкнулись с грузовиком. В третьей аварии водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. А в четвертом ДТП автомобиль выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другими машинами.

Смотрите видео о масштабных смертельные аварии

Саммит был трагической ошибкой: Трамп собирает срочное совещание после встречи с Путиным

На американского президента Дональда Трампа обрушился шквал критики от международного сообщества после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки. Даже в его Республиканской партии, ведь президент США проигнорировал материалы подготовленные его советниками для встречи с российским коллегой. Главу Белого дома даже обвиняют в предательстве государственных интересов и он срочно собирает совещание, чтобы решить, как действовать дальше.

Смотрите видео о деталях встречи Трампа и Путина

Путин сделал Трампу интересное предложение относительно войны в Украине

Вполне вероятно, что президент России Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Правда, пока российский лидер не захотел обнародовать план, который его американский коллега смог бы лучше рассмотреть. Кроме того, журналисты подчеркивают, что такое предложение Путина изрядно встревожит украинских чиновников, особенно после того, как на прошлой неделе появилась ввероятность того, что Трамп может признать аннексию Крыма.

Смотрите видео о предложении Путина относительно войны на Донбассе

Стало известно, кто облил зеленкой Шабунина

18 июля активисты устроили акцию под Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Они требовали отставки главы САП Назара Холодницкого, который и закрыл производство в отношении сына министра. Однако, в прокуратуру пришли провокаторы, которые облили Виталия Шабунина зеленкой. У него ожог глаз. За всем этим мирно наблюдала полиция. Зеленкой в Шабунина попал Ростислав Федорко, рядом с ним был Алексей Середюк.

Смотрите видео о расследовании Центром противодействия коррупции этой ситуации

Россия усиливает военное присутствие на Донбассе и в Азовском море

В отчете наблюдательной миссии ОБСЕ говорится о том, что Россия нагнала кучу тяжелой техники на оккупированную часть Донбасса, а именно танки, крупнокалиберные артиллерию. Более того, РФ наращивает военное присутствие в Азовском море, терроризируя гражданские корабли, следующие в Мариуполь. Более 150 задержаний различных торговых судов российскими военными в Азовском море за два месяца.

Смотрите видео о военном присутствии России в Украине

 

Теги: Водный транспорт Новости Украины Война на Донбассе Дональд Трамп Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Виталий Шабунин Новости Хмельницкого Новости Киева Новости Николаева ДТП возле Житомира Видео недели Жертвы Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смешные мемы недели: любовные связи Володи и Дональда, Винник приглашает в ВСУ, победа Усика
сегодня, 20:01 Смешные мемы недели: любовные связи Володи и Дональда, Винник приглашает в ВСУ, победа Усика
354
Жуткие ДТП в Украине и интересные подробности встречи Путина и Трампа – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Жуткие ДТП в Украине и интересные подробности встречи Путина и Трампа – топ-5 видео недели
132
Атомная энергетика в Украине: можно ли отказаться от АЭС?
сегодня, 19:12 Атомная энергетика в Украине: можно ли отказаться от АЭС?
Тимур Чмерук 499
20 вещей, которые я не знал в 20 лет, но с которыми уже познакомил своих детей
сегодня, 16:01 20 вещей, которые я не знал в 20 лет, но с которыми уже познакомил своих детей
Блог Соцмережі 1468
В поисках национальной идеи: как объединить украинцев?
сегодня, 12:01 В поисках национальной идеи: как объединить украинцев?
Катерина Одарченко 667
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Французские интеллектуалы призывают отобрать у Украины Евро-2012 из-за Тимошенко
 18 октября 2011 , 15:36 21
Прокуратура требует сурового наказания сыну "регионала" за убийство
 4 февраля 2012 , 13:29 2
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук