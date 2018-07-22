Жуткие ДТП в Украине и интересные подробности встречи Путина и Трампа – топ-5 видео недели

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Черный день на украинских дорогах: 21 человек погиб в четырех областях

20 июля стал черной датой для украинских дорог: в четырех ДТП в Николаевской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Киеве погиб сразу 21 человек, из них 5 – иностранцы, граждане Беларуси. Еще более двух десятков человек попали в больницы. В двух ДТП в Николаевской и Житомирской областях рейсовые микроавтобусы столкнулись с грузовиком. В третьей аварии водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. А в четвертом ДТП автомобиль выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другими машинами.

Смотрите видео о масштабных смертельные аварии

Саммит был трагической ошибкой: Трамп собирает срочное совещание после встречи с Путиным

На американского президента Дональда Трампа обрушился шквал критики от международного сообщества после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки. Даже в его Республиканской партии, ведь президент США проигнорировал материалы подготовленные его советниками для встречи с российским коллегой. Главу Белого дома даже обвиняют в предательстве государственных интересов и он срочно собирает совещание, чтобы решить, как действовать дальше.

Смотрите видео о деталях встречи Трампа и Путина

Путин сделал Трампу интересное предложение относительно войны в Украине

Вполне вероятно, что президент России Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Правда, пока российский лидер не захотел обнародовать план, который его американский коллега смог бы лучше рассмотреть. Кроме того, журналисты подчеркивают, что такое предложение Путина изрядно встревожит украинских чиновников, особенно после того, как на прошлой неделе появилась ввероятность того, что Трамп может признать аннексию Крыма.

Смотрите видео о предложении Путина относительно войны на Донбассе

Стало известно, кто облил зеленкой Шабунина

18 июля активисты устроили акцию под Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Они требовали отставки главы САП Назара Холодницкого, который и закрыл производство в отношении сына министра. Однако, в прокуратуру пришли провокаторы, которые облили Виталия Шабунина зеленкой. У него ожог глаз. За всем этим мирно наблюдала полиция. Зеленкой в Шабунина попал Ростислав Федорко, рядом с ним был Алексей Середюк.

Смотрите видео о расследовании Центром противодействия коррупции этой ситуации

Россия усиливает военное присутствие на Донбассе и в Азовском море

В отчете наблюдательной миссии ОБСЕ говорится о том, что Россия нагнала кучу тяжелой техники на оккупированную часть Донбасса, а именно танки, крупнокалиберные артиллерию. Более того, РФ наращивает военное присутствие в Азовском море, терроризируя гражданские корабли, следующие в Мариуполь. Более 150 задержаний различных торговых судов российскими военными в Азовском море за два месяца.

Смотрите видео о военном присутствии России в Украине