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Жуткое ДТП на Сумщине: водитель насмерть сбил двухлетнего мальчика и скрылся в кустах

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Водитель насмерть сбил двухлетнего мальчика и скрылся в кустах
Водитель насмерть сбил двухлетнего мальчика и скрылся в кустах / Иллюстративное фото

В воскресенье, 27 мая, в селе Семяновка Конотопского района на Сумщине, водитель выехал на встречную полосу и сбил 2-летнего мальчика, который вместе с сестренкой и несколькими другими детьми шли по обочине. Ребенок умер.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Полицейские опрашивали местных жителей с целью установления свидетелей данного происшествия и марки автомобиля, на котором передвигался разыскиваемый. Была получена информация, что вероятный нарушитель управлял автомобилем "Дэу Ланос", поэтому правоохранители начали проверку владельцев автомобилей данной марки. В их поле зрения попал 48-летний житель соседнего села, который имел такой автомобиль.

Установлено, что мужчина после празднования Дня села решил покататься на машине. После того, как сбил ребенка, он быстро вернулся домой, оставил автомобиль во дворе матери, а сам спрятался в кустах в соседнем домохозяйстве,
– рассказывают в полиции.

На момент задержания мужчина находился с явными признаками алкогольного опьянения. У него сразу взяли пробы на анализы для проведения экспертизы на наличие алкоголя в крови. Сейчас мужчина находится под стражей.

Следователями Конотопского отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к гибели людей), по которой виновнику ДТП грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Дети Аварии и ДТП Сумы
Источник: 24 Канал
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