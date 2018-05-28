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Моторошна ДТП на Сумщині: водій насмерть збив дворічного хлопчика і заховався у кущах

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Водій насмерть збив дворічного хлопчика і заховався у кущах
Водій насмерть збив дворічного хлопчика і заховався у кущах / ілюстративне фото

У неділю, 27 травня, в селі Сім’янівка Конотопського району, що на Сумщині, водій виїхав на зустрічну смугу і збив 2-річного хлопчика, який разом із сестричкою та кількома іншими дітьми прямували узбіччям. Дитина померла.

Про це повідомляє прес-служба поліції області. 

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Поліцейські опитували місцевих жителів з метою встановлення свідків даної події та марки автомобіля, на якому пересувався розшукуваний. Була отримана інформація, що ймовірний порушник кермував автомобілем "Део Ланос", тож правоохоронці розпочали перевірку власників автомобілів даної марки. В їх поле зору потрапив 48-річний житель сусіднього села, який мав такий автомобіль.

Встановлено, що чоловік після святкування Дня села вирішив покататися автівкою. Після того, як збив дитину, він швидко повернувся додому, залишив автомобіль на подвір’ї матері, а сам заховався в кущах у сусідньому домогосподарстві,
– розповідають у поліції.

На момент затримання чоловік перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння. У нього одразу взяли проби на аналізи для проведення експертизи на наявність алкоголю в крові. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Слідчими Конотопського відділу поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що призвели до загибелі людей), за якою винуватцеві ДТП загрожує тюремне ув'язнення строком до восьми років.

Теги: Новини України Кримінальні новини Діти Суми Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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