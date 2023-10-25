На війні загинув доброволець з Румунії: за рік вивчив українську та знайшов тут свою любов

На фронті в Україні загинув 27-річний боєць Іноземного легіону Рудольф Віттман. Він був громадянином Румунії, однак з після початку повномасштабного вторгнення вирішив поїхати боронити Україну.

Його друзі передають, що він не міг просто дивитися на несправедливість у сусідній країні. Наразі його родина чекає на повернення тіла.

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Втрата України та Румунії

На війні в Україні загинув доброволець з Румунії Рудольф Віттман, якому було 27 років. Він народився та провів дитинство у місті Арад, що розташоване в румунському регіоні Трансильванія. Чоловік був трансильванським угорцем та навчався в угорськомовній школі в Арадському повіті.

МЗС Румунії офіційно підтвердило смерть їх громадянина на фронті. Відомо, що Рудольф перед декілька років був частиною французького Інтернаціонального легіону, але після повномасштабного вторгнення Росії поїхав боронити Україну. Його друзі стверджують, що він "не міг пасивно спостерігати таку несправедливість".

Близькі до Рудольфа люди розповідають, що за рік чоловік вивчив українську мову. Також він знайшов в Україні кохання – його дівчина Іванна поділилася своїми переживаннями у соцмережах та виклала декілька фото з військовим.

Іноземець, який приїхав до України воювати за Україну, боронити мою країну, та став для мене обороною, опорою та підтримкою. Людина, з неймовірним серцем, щирою душею та з неймовірною добротою, – написала вона.

Рудольф вирішив стати на захист чужої країни / Іванна Петрасюк

Трагічні втрати України у війні