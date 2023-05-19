"Ідеальна ціль": партизани "Атеш" розпочали роботу у ще одному російському місті
Джерело:Рух "Атеш"
У русі "Атеш" заявили, що відтепер вестимуть партизанську діяльність і в Єйську, адже з аеродрому цього міста російська армія обстрілює мирні міста України. Про це партизани повідомили 19 травня.
Члени руху також заявили, що мріють повторити подвиг своїх колег у Новосибірську. Там невідомі партизани 9 травня спалили російський літак Су-24.
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Чим займається рух "Атеш"
Російське місто Єйськ розташоване на березі Азовського моря, і там є чимало військових частин окупантів. Саме через це у русі "Атеш" його вважають "ідеальною ціллю".
Де Єйськ розташований на мапі
Днем раніше партизани руху повідомляли про незвичну активність окупантів у Маріуполі – там росіяни перекидають техніку через центр міста. Вдень їздять вантажівки, але вночі – і важка техніка. У русі припускають, що щось трапилося на північ від окупованого міста, але деталей не повідомляють.
Довідка. Рух "Атеш" займається партизанською діяльністю ще з вересня 2022 року, майже від початку повномасштабного вторгнення. Члени "Атешу" працюють на тимчасво окупованих територіях України та в російських містах. Саме "Атеш" взяв на себе відповідальність за низку диверсій у Росії – зокрема і за замах на Захара Прілєпіна в Нижегородській області.
Більше інформації про рух "Атеш" та що розповідають про себе самі партизани – читайте у нашому ексклюзивному матеріалі.
Як працюють українські партизани
- У тимчасово окупованих українських містах місцеві жителі не припиняють спротиву. Нещодавно стало відомо про стврення ще однієї партизанської групи, цього разу у Мелітополі. В організації "Серпень" вже заявили про плани вигнання окупантів з міста.
- Один з партизанів "Атеш" у квітні самотужки підірвав блокпост окупантів під Олешками. Здійснити диверсію йому вдалося завдяки саморобному вибуховому пристрою, який не тільки підірвав блокпост, але і спричинив втрати серед окупантів.
- На Луганщині українські партизани також не дають армії окупантів розслабитися. Сергій Гайдай, ексголова Луганської ОВА, розповів, що саме через партизанів росіянам не вдається накопичити велику кількість техніки для наступу.