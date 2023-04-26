Можуть готувати пастки, але ЗСУ все бачать, – Херсонська облрада про рух росіян

Під російською окупацією досі залишається лівий берег Херсонщини. Там українські сили оборони спостерігають за певним рухом росіян, але однозначно про мету цього пересування зараз говорити зарано.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він вважає, що росіяни можуть готувати провокації та пастки на лівому березі Дніпра, але українська розвідка не дозволить їм цього.

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Соболевський повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Херсонщини в росіян спостерігається певний рух, але, певно, він пов'язаний з ротаційними подіями.

Або це їхнє бажання зробити картинку, що вони послабили в певних громадах свої позиції, але варто бути дуже обережними, тому що вони чудово розуміють, що вся ця інформація є і у наших ЗСУ, вони можуть просто готувати пастки,

– додав мовець.

Яка ситуація на окупованих територіях

За словами посадовця, на окупованих територіях Херсонщини зараз перебувають і штурмові російські підрозділи. Мовиться про мобілізованих, зокрема під час останньої хвилі мобілізації, їх намагаються хоч чимось зайняти, аби не було п'янства, мародерства, якого зараз і так достатньо.

Там досить низький моральний стан, ми це бачимо. Їхні командири намагаються стримувати ці підрозділи, підтримувати дисципліну, постійно намагаються їх чимось зайняти, тому вони постійно щось риють, нові окопи, які не потрібні,

– прокоментував Соболевський.

Він зауважив, що в цілому залишається дуже складною ситуація щодо тиску на українське населення на окупованих територіях. Тиск посилився, зокрема і через паспортизацію.

Якщо росіяни раніше намагалися вигадувати стимули для отримання російського паспорта, то зараз просто залякують. Погрожують обмеженням пересування між громадами, обмеженням доступу до медичних послуг та фінансової системи.

Більшості населення поки вдається цього уникати, але це дуже складно. За словами Соболевського, місцеве населення дуже чекає звільнення окупованих територій.

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