Рухаються вночі, маскуються, – Хлань сказав, де росіяни ховають техніку на Херсонщині

На лівому березі Херсонщини досі перебуває ворог, звідти намагається обстрілювати правобережжя. Однак останнім часом рухи росіян стали активнішими.

Це 24 Каналу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він розповів, що терористи на тимчасово окупованій території Херсонської області переміщують техніку та штаби в надії врятуватися від чергової "бавовни".

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За словами депутата, у Скадовському районі Херсонщини, де раніше була сконцентрована військова техніка, нещодавно українські сили оборони потужно знищили угруповання ворога.

Єдине місце окупантів, де вони розташовують свої склади – це ближче до Генічеська, ближче до адміністративної межі з Кримом,

– додав мовець.

Росіяни ховають техніку

Хлань розповів, що росіяни вночі певну частину техніки підтягують до узбережжя Дніпра, але намагаються ховати її в посадках, маскують та вривають.

Також терористи намагаються не скупчуватися в одному місці, постійно розосереджуються. Однак допомагає це їм мало, адже нещодавно в Олешках було знищено арту, що постійно обстрілювала місто Херсон і правобережну частину Херсонщини.

Якщо говорити про обстріли Берислава та Козацького, саме в Новій Каховці окупанти намагаються в промислових частинах розташовувати свою артилерію, але там ми бачимо періодичне зміщення угруповань ворога,

– зауважив Хлань.

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Ворогові на лівому березі Херсона неспокійно