Рух "Атеш" слідкує за окупаційними адміністраціями в Криму: обіцяють розплату колаборантам

Українські партизани на тимчасово окупованих територіях роблять свою роботу. Поки російські пропагандисти заявляють, що ніякого руху спротиву нема, активісти показують протилежне.

Так партизанський рух "Атеш", створений українцями та кримськими татарами, опублікував цікаве відео. На ньому учасники руху "передають привіт" окупантам в Сімферопольській адміністрації.

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Партизани обіцяють розплату

Пропагандисти стверджують, що жодного підпільного руху у Криму немає. Але на те вони й пропагандисти, які відпрацьовують свої брудні гроші. Але говоритимуть зовсім протилежне, коли за ними прийдуть!

– йдеться у повідомленні.

Партизани наголошують, що вони продовжуватимуть вести розвідку на окупованих територіях та стежити за колаборантами.

Рух "Атеш" стежить за окупаційними адміністраціями: дивіться відео

"Розплата настане!", – додали у пості.

Зауважте! "Атеш" – військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення.

11 листопада партизани руху ліквідували у лікарнях Сімферополя 30 російських військовослужбовців. Згодом 11 грудня рух взяв відповідальність за підпал казарм із російськими військовими у селищі Радянське.

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