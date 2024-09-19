МЗС України звернулося до Румунії з проханням збивати російські дрони
Джерело:Frankfurter Allgemeine Zeitung
До Румунії, повітряний простір якої вже неодноразово порушували російські дрони та ракети, звернулося міністерство закордонних справ України із проханням.
Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. Як з'ясувалося, наша держава попросила у Румунії збивати російські дрони.
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Україна звернулася до Румунії з проханням щодо російських БпЛА
Нещодавно обраний міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні у середу, 18 вересня, відвідав з робочим візитом не лише Словаччину, де зустрівся зі скандальним Робертом Фіцо, але й Румунію.
Як зазначає вищевказане видання, там український дипломат провів переговори з румунською колегою Лумініцею Одобеску та прем'єр-міністром країни Марчелом Чолаку та озвучив важливе прохання.
Сибіга попросив країну НАТО Румунію збивати російські дрони,
– йдеться у матеріалі.
Румунія також стурбована порушенням свого повітряного простору
Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар вже звертався до НАТО із вимогою вжити "рішучих скоординованих" заходів у відповідь на інциденти, під час яких російські ракети або безпілотники, випущені по Україні, порушували повітряний простір Альянсу.
Крім того, очільники оборонних відомств Польщі та Латвії виступили з ініціативою щодо негайного запровадження ротації систем ППО НАТО на східному фланзі. Спільна заява міністрів "Бухарестської дев'ятки" загалом засуджує дії Росії та засвідчує необхідність колективної відповіді на загрози безпеки.