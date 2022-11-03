У Румунії стався землетрус, а поштовхи відчули навіть в Україні та Молдові
Джерело:головний центр спеціального контролю
У Румунії зранку 3 листопада трапився землетрус. Його поштовхи відчули навіть мешканці 4 областей України, а також у Молдові.
Землетрус зафіксували о 7 годині ранку. Він був доволі потужний.
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У яких областях України відчули землетрус з Румунії
- Одеській,
- Чернівецькій,
- Хмельницькій,
- Івано-Франківській областях.
Джерело землетрусу було розташоване в районі гір Вранча. Це – за 125 кілометрів від кордону з Україною. Поштовхи відбулися на глибині 146 кілометрів.
За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, але не несе загрози для населення,
– мовиться у повідомленні.
Магнітуда землетрусу становила 5,4. До речі, востаннє потужні землетруси на території Румунії зафіксували 16 липня та 18 вересня 2022 року з магнітудами 4,1 та 4 відповідно.
Де саме був епіцентр землетрусу / Карта
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Останні землетруси у світі
- 18 вересня потужний землетрус стався у Тайвані. Він пошкодив чимало об'єктів інфраструктури, зокрема й школу. У навчальному закладі обвалилася стеля спортзалу, де займалися діти. Моторошне відео можете переглянути – тут.
- На початку серпня землетрус сколихнув курортну Анталію у Туреччині. Це сталося біля узбережжя Середземного моря.
- Внаслідок липневого землетрусу в Ірані були загиблі. Стихійне лихо забрало життя щонайменше 5 людей.
- У червні сильний землетрус стався в Афганістані й Пакистані. Основний удар прийшовся якраз на афганську провінцію Пактика. Унаслідок потужних підземних поштовхів загинули понад 1,5 тисячі людей, а ще 2 тисячі – зазнали поранень. Десятки будинків були зруйновані, а під їхніми завалами опинилися господарі.
- 16 березня у Японії, біля узбережжя Фукусіми, трапився землетрус магнітудою 7,3. Одразу після стихійного лиха повідомили про загибель 2 людей. Водночас ще сотня японців потрапила у лікарню з пораненими, а мільйони будинків залишилися без електропостачання.
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