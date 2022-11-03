У Румунії стався землетрус, а поштовхи відчули навіть в Україні та Молдові

У Румунії зранку 3 листопада трапився землетрус. Його поштовхи відчули навіть мешканці 4 областей України, а також у Молдові.

Землетрус зафіксували о 7 годині ранку. Він був доволі потужний.

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У яких областях України відчули землетрус з Румунії

Одеській,

Чернівецькій,

Хмельницькій,

Івано-Франківській областях.

Джерело землетрусу було розташоване в районі гір Вранча. Це – за 125 кілометрів від кордону з Україною. Поштовхи відбулися на глибині 146 кілометрів.

За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, але не несе загрози для населення,

– мовиться у повідомленні.

Магнітуда землетрусу становила 5,4. До речі, востаннє потужні землетруси на території Румунії зафіксували 16 липня та 18 вересня 2022 року з магнітудами 4,1 та 4 відповідно.

Де саме був епіцентр землетрусу / Карта

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Останні землетруси у світі

18 вересня потужний землетрус стався у Тайвані. Він пошкодив чимало об'єктів інфраструктури, зокрема й школу. У навчальному закладі обвалилася стеля спортзалу, де займалися діти. Моторошне відео можете переглянути – тут.

На початку серпня землетрус сколихнув курортну Анталію у Туреччині. Це сталося біля узбережжя Середземного моря.

Внаслідок липневого землетрусу в Ірані були загиблі. Стихійне лихо забрало життя щонайменше 5 людей.

У червні сильний землетрус стався в Афганістані й Пакистані. Основний удар прийшовся якраз на афганську провінцію Пактика. Унаслідок потужних підземних поштовхів загинули понад 1,5 тисячі людей, а ще 2 тисячі – зазнали поранень. Десятки будинків були зруйновані, а під їхніми завалами опинилися господарі.

16 березня у Японії, біля узбережжя Фукусіми, трапився землетрус магнітудою 7,3. Одразу після стихійного лиха повідомили про загибель 2 людей. Водночас ще сотня японців потрапила у лікарню з пораненими, а мільйони будинків залишилися без електропостачання.

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