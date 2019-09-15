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      Руйнівна пожежа у Гідропарку в Києві: з'явилося відео з висоти пташиного польоту

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      Руйнівна пожежа в Гідропарку в Києві
      Руйнівна пожежа в Гідропарку в Києві / facebook.com/MykolaChechotkin

      Видовищна пожежа сталася 14 вересня у столичному Гідропарку – там на березі Дніпра палав елітний комплекс Bora Bora beach club. Майно комплексу вогонь знищив повністю, але обійшлось без постраждалих.

      Відео з висоти пташиного польоту розмістили на YouTube-сторінці видання "Інформатор".

      Читайте також: Пожежа на сміттєзвалищі біля Рівного: деталі, фото та відео

      Що відомо про пожежу в Гідропарку?

      Вогнем були охоплені сам клуб, пляж, а згодом вогонь перекинувся ще й на дерева через сильний вітер. Пожежі присвоїли підвищений ранг складності, оскільки зайнялося аж півтисячі квадратних метрів.

      Стовп диму бів настільки великий, що його бачили навіть у сусідніх районах Києва. Ліквідувати пожежу вдалось лише за годину, а на місці, окрім рятувальників, чергували поліція і "швидка".

      Дивіться відео пожежі в гідропарку з висоти пташиного польоту:

      Важливо! Що робити під час пожежі: правила, які врятують життя – читайте у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Новини України Пожежа Новини Києва Надзвичайні ситуації ДСНС
      Джерело: 24 канал
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