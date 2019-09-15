Руйнівна пожежа у Гідропарку в Києві: з'явилося відео з висоти пташиного польоту

Видовищна пожежа сталася 14 вересня у столичному Гідропарку – там на березі Дніпра палав елітний комплекс Bora Bora beach club. Майно комплексу вогонь знищив повністю, але обійшлось без постраждалих.

Відео з висоти пташиного польоту розмістили на YouTube-сторінці видання "Інформатор".

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Що відомо про пожежу в Гідропарку?

Вогнем були охоплені сам клуб, пляж, а згодом вогонь перекинувся ще й на дерева через сильний вітер. Пожежі присвоїли підвищений ранг складності, оскільки зайнялося аж півтисячі квадратних метрів.

Стовп диму бів настільки великий, що його бачили навіть у сусідніх районах Києва. Ліквідувати пожежу вдалось лише за годину, а на місці, окрім рятувальників, чергували поліція і "швидка".

Дивіться відео пожежі в гідропарку з висоти пташиного польоту:

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