Руйнування великі, під завалами можуть бути люди: нові подробиці про удар по Запоріжжю

У Запоріжжі зафіксували два "прильоти" ворожих ракет. У підприємстві, куди вони влучили, – значні руйнування. Є ймовірність, що під завалами можуть бути люди.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Він зазначив, що дві крилаті ракети поцілили у цех у Дніпровському районі міста.

Раніше У всіх регіонах України була повітряна тривога: у Запоріжжі пролунали вибухи

Після обстрілу виникла пожежа

Одразу після ракетного обстрілу виникла пожежа. Раніше було відомо про 7 поранених, проте ця кількість може збільшитись. На місці працюють усі відповідні служби, вони намагаються якомога швидше і ретельніше розібрати завали.

Руйнування великі. Не виключена можливість, що під ними можуть перебувати люди,

– сказав Старух.

Зазначимо, що вибухи у Запоріжжі прозвучали під час масової повітряної тривоги близько 14:30. В ОВА підтвердили – були два "прильоти". Місцевих жителів попросили не виходити з укриттів.

Про поранених повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він розповів, що постраждалих наразі семеро, і життя їм врятувало те, що вони пішли в укриття. Працівників вивів туди їхній керівник.

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Яка ситуація на Запоріжжі: останні новини

На Запорізькому напрямку відомо про щонайменше 60 російських дезертирів. Їх на тимчасово окупованих територіях розшукує фсб.

Дуже складна ситуація в українських фермерів, що опинились під окупацією. Через створені умови вони – на межі банкрутства, а їхній врожай відбирають росіяни.

Тим часом у Мелітополі українські військові поцілили у військову базу окупантів. Боєприпаси детонували 4 – 5 годин.

10 липня вороги обстріляли село Приморське, що в області. Під удар потрапила місцева школа.

Дізнайтесь у відео про ракетний обстріл Запоріжжя: