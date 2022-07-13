Руйнування великі, під завалами можуть бути люди: нові подробиці про удар по Запоріжжю
Джерело:Запорізька ОВА
У Запоріжжі зафіксували два "прильоти" ворожих ракет. У підприємстві, куди вони влучили, – значні руйнування. Є ймовірність, що під завалами можуть бути люди.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Він зазначив, що дві крилаті ракети поцілили у цех у Дніпровському районі міста.
Раніше У всіх регіонах України була повітряна тривога: у Запоріжжі пролунали вибухи
Після обстрілу виникла пожежа
Одразу після ракетного обстрілу виникла пожежа. Раніше було відомо про 7 поранених, проте ця кількість може збільшитись. На місці працюють усі відповідні служби, вони намагаються якомога швидше і ретельніше розібрати завали.
Руйнування великі. Не виключена можливість, що під ними можуть перебувати люди,
– сказав Старух.
Зазначимо, що вибухи у Запоріжжі прозвучали під час масової повітряної тривоги близько 14:30. В ОВА підтвердили – були два "прильоти". Місцевих жителів попросили не виходити з укриттів.
Про поранених повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він розповів, що постраждалих наразі семеро, і життя їм врятувало те, що вони пішли в укриття. Працівників вивів туди їхній керівник.
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Яка ситуація на Запоріжжі: останні новини
- На Запорізькому напрямку відомо про щонайменше 60 російських дезертирів. Їх на тимчасово окупованих територіях розшукує фсб.
- Дуже складна ситуація в українських фермерів, що опинились під окупацією. Через створені умови вони – на межі банкрутства, а їхній врожай відбирають росіяни.
- Тим часом у Мелітополі українські військові поцілили у військову базу окупантів. Боєприпаси детонували 4 – 5 годин.
- 10 липня вороги обстріляли село Приморське, що в області. Під удар потрапила місцева школа.
Дізнайтесь у відео про ракетний обстріл Запоріжжя: