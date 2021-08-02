Рябошапка каже, що Зеленський зустрічався з Чаусом: Никифоров заперечує
2 серпня 2021 , 21:54Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка заявив, що Володимир Зеленський вже двічі особисто зустрічався з колишнім суддею Дніпровського райсуду Києва Миколою Чаусом. Водночас прессекретар президента Сергій Никифоров заперечує цю інформацію.
Про те, що Зеленський бачився з Чаусом, колишній очільник Офісу генпрокурора розповів в ефірі одного із телеканалів.
Читайте також Це новий злочин, – Бутусов про затримання Чауса СБУ
Можлива зустріч президента з Чаусом
За деякою інформацією він (Зеленський – 24 канал) вже двічі зустрічався особисто з Чаусом. Ця інформація потребує перевірки, але вона з'явилася зовсім нещодавно,
– зазначив Рябошапка.
Водночас прессекретар глави держави Сергій Никифоров спростував це, заявивши, що Зеленський не зустрічався із суддею Чаусом.
Микола Чаус: що про нього відомо
- Це колишній суддя Дніпровського районного суду Києва, який брав участь у розгляді низки скандальних справ. У 2016 році його затримали на отриманні хабаря в 150 тисяч доларів. А на задньому дворі його будинку правоохоронці знайшли закопані трилітрові банки з тисячами доларів.
- Заарештувати Чауса одразу не змогли через відсутність дозволу Верховної Ради. Поки його отримували, суддя встиг втекти з країни. Він в'їхав в Молдову нелегально та подав заяву про надання йому політичного притулку. Відповідь країна надала у березні 2021 року, відмовивши Чаусу.
- 3 квітня з'явилася інформація. що Чауса нібито викрали в центрі Кишинева невідомі. Після чого він записував відеозвернення, де заявляв, що його "ніхто не викрадав, і він перебуває в безпеці".
- А 30 липня екссуддя прийшов до будівлі сільської ради у Вінницькій області. У НАБУ заявили, що правоохоронці, які затримали суддю Чауса, не виходять на зв'язок із детективами. Після цього детективам довелося влаштувати погоню за авто СБУ, в якій мав би бути Чаус. Однак наздогнати машину їм не вдалося.
- Згодом у СБУ заявили, що не "викрадали" екссуддю, а "він сам попросив допомоги".