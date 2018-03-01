Ryanair хоче літати ще з трьох українських міст

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair зацікавлена у тому, аби виконувати рейси ще в три українська міста, окрім Києва та Львова.

Про це передає ЦТС з посиланням на інтерв'ю комерційного директора Ryanair Девіда О'Брайана.

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Він зазначив, що плани щодо трьох нових міст в Україні розраховані на майбутнє.

"Що стосується інших міст України, крім Львова і Києва, ми активно говоримо і дивимося й інші напрямки. Зокрема, це Харків, Одеса, Херсон. Але все це пізніша перспектива", — підкреслив Ryanair топ-менеджер .

Нагадаємо, ірландський лоукост Ryanair виходить на український ринок і восени почне літати з аеропортів "Бориспіль" та "Львів".

Чому Ryanair чекають в Україні? Заснована в Ірландії авіакомпанія станом на 2017 рік є найбільшою у Європі бюджетною авіалінією. Вартість квитків переважно є набагато нижчою, ніж в компаній, які літають з України.