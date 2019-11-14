Ryanair запускає третій рейс з Херсона

Ірландський лоукостер анонсував відкриття третього маршруту з Херсона. Компанія почне літати до польського Катовіце.

Рейси в Катовіце, що за 80 кілометрів від Кракова, авіакомпанія почне з 15 січня 2020 року. Рейси заплановані двічі на тиждень, щосереди та щонеділі, повідомив Avianews.

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Квиток в одну сторону з ручною поклажею коштує 19,27 євро (515 гривень). Тривалість польоту – майже 2 години.

На сайті лоукоста квитки вже можна купити.



Авіакомпанія Ryanair запускає рейс Херсон – Катовіце / фейсбук Ryanair

У Ryanair розповіли, що новий маршрут стане частиною зимового і літнього розкладу польотів 2020 року.

У системі бронювання вказано, що фактичним оператором стане польська бюджетна авіакомпанія Buzz, яка входить до групи Ryanair і раніше мала назву Ryanair Sun.

Крім Катовіце, раніше авіакомпанія анонсувала польоти з Херсона в Краків та Відень.

Що відомо про Ryanair в Україні?В арсеналі найбільшої в Європі бюджетної авіакомпанії – 434 літаки Boeing 737 Next Gen, яким наразі по 8 років.

В Україні лоукост літає з аеропорту "Бориспіль", "Львів", "Харків", "Одеса". Невдовзі мережа розшириться аеропортом Херсона. На 17 грудня запланований перший політ з Херсона до Кракова.