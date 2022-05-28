Рятувальний круг і буй з потопленого крейсера "Москва" потрапили до рук українських силовиків

У середині квітня крейсер "Москва" пішов на дно, а разом із ним чимало росіян і ворожого озброєння. Але не минулося, так би мовити, без трофеїв. Ними стали буй і рятувальник круг з корабля.

Про цю знахідку у своєму фейсбуці розповів глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зазначив, що тепер ці предмети стануть частиною експозиції музею.

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Сувеніри з "Москви" передали небайдужі моряки

Очільник ДПСУ зазначив, що тепер рятувальний круг і буй з потопленого крейсера "Москва" стануть музейними експонатами українських сил оборони.

Після зустрічі недофлагмана Чорноморського флоту Росії з "Нептуном", речі дрейфували у відкритому морі. Була "Москва" — тепер нема. Від неї залишились лише ось такі приємні згадки,

– підкреслив Дейнеко.



Рятувальний круг і буй передали небайдужі моряки / Фото з фейбука Дейнеки

Зазначимо, що крейсер "Москва" – одне з 13 російських суден, яке нашим ЗСУ вдалося втопити від початку повномасштабної війни. Ба більше, це найдорожча втрата країни-агресорки за ці 94 дні.

Що сталося з крейсером "Москва"

13 квітня пізно ввечері з'явилася інформація про пожежу на крейсері "Москва". Тоді не з'явилося жодної інформації, що стало причиною займання.

Наступного дня оперативне командування "Південь" пролило світло на ситуацію. Як з'ясувалося, ворожий корабель вдалося підбити завдяки українській ракеті "Нептун".

Невдовзі прокремлівські ЗМІ таки підтвердили, що "Москва" пішла на дно. Видання повідомили, що сталося це тоді, коли судно намагалися відбуксирувати з акваторії Чорного моря до порту. Принаймні таку інформацію журналістам повідомили у міністерстві оборони Росії.

Ми вище говорили про найдорожчу втрату російських військових. Так-от, мовиться про 750 мільйонів доларів. Стільки, за приблизними підрахунками Forbes, коштував крейсер.

Нагадаємо, що саме екіпаж крейсера "Москва" закликав героїв острова Зміїний здаватися. І саме відповідь прикордонника Романа Грибова стала шалено популярною та надихнула на створення поліграфії, білбордів, а також мерчу.

Останнім часом нашим військовим не так щастить зі знищенням суден країни-агресорки. Натомість вони відмінно справляються з окупантами й іншою технікою.

На той світ відправили 30 тисяч російських загарбників

Від початку повномасштабного вторгнення захисникам і захисницям нашої держави вдалося знищити близько 30 тисяч російських загарбників. Лише за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 250 окупантів.

Ясна річ, що ворожа техніка щоденно перетворюється на брухт. В армії Росії стало на 1 330 танків, 3 258 бойових броньованих машин, 203 установки РСЗВ, 93 одиниці засобів ППО, 207 літаків, 174 гелікоптерів, 503 безпілотники та 116 крилатих ракет менше.

Як ми вже казали вище, окупанти втратили 13 суден. А ще 2 226 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн, а також 48 – спеціальної техніки.

Водночас наголосимо на тому, що наші військові титанічно протистоять ворогові. Знищують не лише "ваньок" та ржаві відра, а й справжніх головорізів на сучасних машинах для знищення. Тож ми вдячні їм за те, що вони щодня наближають нас до перемоги.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 28 травня: дивіться відео