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Рятують зір хлопчика: у лікарні розповіли про стан дітей, які постраждали від вибуху в авто

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У лікарні розповіли про стан дітей, які постраждали від вибуху в авто в києві
У лікарні розповіли про стан дітей, які постраждали від вибуху в авто в києві / Фото прес-служби поліції

Діти, які постраждали в результаті вибуху в автомобілі у Києві, наразі перебувають у стабільному стані. У відновленні здоров'я дітей спостерігається позитивна динаміка.

Про стан чотирьох дітей повідомляє "Українська правда" з посиланням на коментар речниці лікарні Охматдит Софії Кущ.

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Вчора у хлопчика була проведена повна реконструкція ока. Зір буде – невисокий, але й за нього ще треба буде поборотись,
– повідомила Софія Кущ про стан 5-річникого Павла.

Павлик переніс складну операція на правому оці. На загоєння Павлику доведеться чекати півроку мінімум. Зараз він ще в реанімації.

Про стан дівчаток відомо, що їх перевели у звичайну кімнату, вони вже встають.

Нагадаємо, 14 червня у Святошинському районі Києва у старому автомобілі "Волга" стався вибух, внаслідок чого чотири дитини зазнали поранень, відтак їх госпіталізували.

Теги: Новини Києва Вибух Діти
Джерело: 24 Канал
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