Крим захищений краще, ніж Москва: влучання по С-400 – прекрасний результат
Українські захисники знищили в тимчасово окупованому Криму ворожий комплекс С-400. Та це – дуже хороший результат.
Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що це великий крок уперед. Зазначимо, що після вибуху у небо піднявся стовп диму.
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"Дуже-дуже хороший результат. Навіть мінус один комплекс – це дуже багато й великий крок уперед. Кримський півострів у частині прикриття краще захищений, ніж Москва", – наголосив військовий експерт.
Що відомо про знищення С-400 окупантів в Криму: дивіться відео
Він зауважив, що в тимчасово окупованому Криму система окупантів дуже щільна. Важливо й те, що знищений не лише російський комплекс, але й особовий склад.
Адже С-400 – дуже складна машина. Тому, щоби підготувати якісно його операторів, треба витратити багато часу та дуже багато фінансових ресурсів.
Головне, що долетіло. Головне, що є результат і ми маємо його направду вітати,
– зауважив Петро Черник.
Вибухи в Оленівці: що відомо
- 23 серпня близько 10:00 на тимчасово окупованому півострові в селі Оленівка було гучно. Там пролунав потужний вибух. У мережі писали, що чули щонайменше 7 вибухів.
- Згодом в українській розвідці заявили, що Сили оборони знищили поблизу мису Тарханкут ворожий комплекс С-400 "Тріумф". Це російська зенітно-ракетна система великого і середнього радіуса дії. Там знищена не лише сама установка, але й встановлені на ній ракети, а також особовий склад. В ГУР МО показали вражаюче відео, як палає ворожий С-400.
- Місцева так звана "влада" досі не прокоментувала, що сталося в Оленівці. Російське МНС в Криму спочатку заявило, що дим біля мису – то нібито "загоряння сухої трави". Однак за кілька хвилин це повідомлення видалили.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що на півострові було знищено "візитну картку" російських засобів ППО. Він додав, що тепер охочих придбати в країни-агресорки цю ППО буде значно менше.