Авіаексперт назвав слабке місце новітніх С-500, які окупанти стягують в Крим

Росіяни намагаються залучати новітні елементи для підсилення протиповітряної оборони Криму. Зокрема вони привезли на окупований півострів новітні ЗРК С-500. Це сталося після того, як ЗРК С-300 та С-400 потрапили під атаку.

Ворог справді почав активно стягувати навіть засоби радіоелектронної боротьби. Про це 24 Каналу розповів заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, зауваживши, що росіяни усвідомлюють, що ППО не виконує всі свої завдання.

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Яке слабке місце в С-500

Варто згадати, що більшість систем і компонентів С-500, які Росія планує вводити в експлуатацію, до цього брали участь в посиленні деяких елементів протиповітряної оборони С-400, наприклад, системи РЛС "Подльот". Росія їх використовувала та аналізувала їхню роботу під час бойових дій.

Тому заяви Росії про посилення Криму такими системами як С-500 викликають сумніви, зокрема щодо спроможності цих засобів протидіяти балістиці. Адже балістика збивається завдяки кінетичним ударам, а ця система, з огляду на візуальні характеристики, не дозволяє проводити такі удари,

– зауважив авіаційний експерт.

Тож цілком ймовірно, що незабаром ми побачимо ураження новітньої С-500. Ба більше, у росіян їх є зовсім небагато. Скоріш за все те, що вони буцімто передали в Крим є дослідним зразком, який випробовуватимуть під час бойових дій.

Отже, ми бачимо системну роботу зі знищенням засобів ППО в Криму. Упродовж попередніх тижнів наші військові дуже активно працювали у цьому напрямку.

Що відомо про систему С-500