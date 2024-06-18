Авіаексперт назвав слабке місце новітніх С-500, які окупанти стягують в Крим
Росіяни намагаються залучати новітні елементи для підсилення протиповітряної оборони Криму. Зокрема вони привезли на окупований півострів новітні ЗРК С-500. Це сталося після того, як ЗРК С-300 та С-400 потрапили під атаку.
Ворог справді почав активно стягувати навіть засоби радіоелектронної боротьби. Про це 24 Каналу розповів заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, зауваживши, що росіяни усвідомлюють, що ППО не виконує всі свої завдання.
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Яке слабке місце в С-500
Варто згадати, що більшість систем і компонентів С-500, які Росія планує вводити в експлуатацію, до цього брали участь в посиленні деяких елементів протиповітряної оборони С-400, наприклад, системи РЛС "Подльот". Росія їх використовувала та аналізувала їхню роботу під час бойових дій.
Тому заяви Росії про посилення Криму такими системами як С-500 викликають сумніви, зокрема щодо спроможності цих засобів протидіяти балістиці. Адже балістика збивається завдяки кінетичним ударам, а ця система, з огляду на візуальні характеристики, не дозволяє проводити такі удари,
– зауважив авіаційний експерт.
Тож цілком ймовірно, що незабаром ми побачимо ураження новітньої С-500. Ба більше, у росіян їх є зовсім небагато. Скоріш за все те, що вони буцімто передали в Крим є дослідним зразком, який випробовуватимуть під час бойових дій.
Отже, ми бачимо системну роботу зі знищенням засобів ППО в Криму. Упродовж попередніх тижнів наші військові дуже активно працювали у цьому напрямку.
Що відомо про систему С-500
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов 13 червня повідомив, що окупанти розмістили у Криму елементи новітнього зенітного ракетного комплексу С-500. Так вони посилюють ППО. Застосування системи він назвав дослідним та нагадав, що Кримський міст досі залишається важливим логістичним шляхом окупантів.
- У Повітряних силах розповіли, що про нову розробку росіян відомо дуже мало. Втім уже неодноразово були підтвердження, що Україна успішно бореться з системами С-300 та С-400. Ймовірно, С-500 може вражати цілі на більшій дистанції та працює на більших висота. Однак, як відомо, окупанти люблять перебільшувати свої можливості.
- Перед тим, 12 червня, стало відомо, що ЗСУ у Криму знищили дві російські ЗРК С-300 та ЗРК С-400. Уражень було завдано під час групового ракетного удару по військових об'єктах на окупованому півострові. Цілі знешкодили у районі Бельбека та Севастополя.