Саакашвілі – наш громадянин, ми будемо надавати йому відповідну підтримку, – Кулеба
Джерело:"Дом"
Дмитро Кулеба заявив, що українське МЗС буде підтримувати Михаїла Саакашвілі. Зокрема тому, що він громадянин України.
Саме тому представник Посольства Грузії в Україні відвідав МЗС. Про це глава українського відомства розповів у коментарі телеканалу 2 жовтня.
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"Саакашвілі – наш громадянин. Ми будемо надавати йому відповідну підтримку,
– запевнив Кулеба.
Він додав, що вранці 2 жовтня представник посольства Грузії прибув до Міністерства закордонних справ України. За словами Кулеби – "на наш виклик". Вже у відомстві "з ним все це буде проговорено".
Глава МЗС України заявив, що "кожного громадянина України ми захищаємо, коли він потрапляє у біду".
Дмитро Кулеба прокоментував питання щодо підтримки Саакашвілі: дивіться відео
Затримання Саакашвілі у Грузії: що відомо
- 1 жовтня 2021 року Михаїла Саакашвілі затримали у Грузії. Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії. Іраклій Гарібашвілі пояснив, що на батьківщині політик заочно засуджений у справах про побиття депутата Гелашвілі та вбивство співробітника "Об'єднаного банку Грузії".
- Йому винесли вирок заочно – 6 років ув'язнення. Помилувати його може президентка країни, проте Саломе Зурабішвілі заявила: "Ні й ніколи".
- Сам Саакашвілі 1 жовтня опублікував відео грузинською мовою, у якому розповів, що повернувся на батьківщину після 8 років за кордоном.
- 2 жовтня політик написав листа з в'язниці, у якому заявив, що вироки йому ухвалювали на замовлення Путіна.
- У Офісі Президента затримання політика оцінили як помсту Саакашвілі.
- Під час зустрічі з грузинським дипломатом Сандро Топурією українська сторона наголосила на тому, що законні права Саакашвілі повинні бути повністю дотриманими.