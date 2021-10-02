Саакашвілі – наш громадянин, ми будемо надавати йому відповідну підтримку, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що українське МЗС буде підтримувати Михаїла Саакашвілі. Зокрема тому, що він громадянин України.

Саме тому представник Посольства Грузії в Україні відвідав МЗС. Про це глава українського відомства розповів у коментарі телеканалу 2 жовтня.

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"Саакашвілі – наш громадянин. Ми будемо надавати йому відповідну підтримку,

– запевнив Кулеба.

Він додав, що вранці 2 жовтня представник посольства Грузії прибув до Міністерства закордонних справ України. За словами Кулеби – "на наш виклик". Вже у відомстві "з ним все це буде проговорено".

Глава МЗС України заявив, що "кожного громадянина України ми захищаємо, коли він потрапляє у біду".

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