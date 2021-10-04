Саакашвілі не погоджується на екстрадицію в Україну, – адвокат

Затриманий експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі продовжує голодування в тюрмі. Найімовірніше, він відмовиться від екстрадиції в Україну.

У понеділок вперше після затримання Саакашвілі до нього пустили адвоката. Захисник Георгій Чівіашвілі розповів, як Саакашвілі почувається та що планує робити далі.

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"Бадьорий, продовжує голодувати"

Міхеіл Саакашвілі перебуває у пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди його помістили 1 жовтня. Допускати туди юристів в неробочі дні адміністрація в'язниці відмовлялася. Відтак перша зустріч відбулася лише 4 жовтня.

Адвокат Георгій Чівіашвілі зазначив, що Саакашвілі бадьорий, хоч і продовжує голодування. Його мета – політична боротьба на батьківщині, відтак, за словами захисника, він з Грузії не поїде.

Що стосується питання екстрадиції, позиція Міхеіла Саакашвілі з приводу цього питання полягає в тому, що він приїхав до Грузії, на свою батьківщину і планує політичну боротьбу. Напевно, він відмовиться від екстрадиції,

– заявив захисник.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не залишиться осторонь справи політика в Грузії. Україна домагатиметься повернення Саакашвілі , який є її громадянином.

Адвокати також зачитали лист Саакашвілі, в якому він звертається до членів своєї партії. Експрезидент підкреслює, що задоволений результатами муніципальних виборів і закликає своїх однодумців продовжувати боротьбу.

4 жовтня біля Руставської в'язниці прихильники експрезидента Грузії планують провести першу масштабну акцію з вимогою його звільнення.

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