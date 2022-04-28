Саакашвілі перебуває у тяжкому стані та потребує негайного лікування за кордоном, – Денісова
Джерело:телеграм Людмили Денісової
Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила, що колишній президент Грузії та громадянин України Міхеіл Саакашвілі перебуває у вкрай важкому стані.
Денісова заявила, що Саакашвілі потребує негайного лікування за кордоном. Вона додала, що цю думку поділяє й лікар альтернативного медичного консиліуму Отар Тоїдзе.
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Денісова про стан здоров'я Саакашвілі
Уповноважена з прав людини наголосила, що тяганина з лікуванням Міхеїла Саакашвілі може стати причиною його інвалідності, а надалі існує ризик летальних наслідків.
Народний захисник Грузії Ніно Ломджарія звернувся до влади країни із закликом реалізувати свої зобов'язання та гарантувати пацієнтові необхідне лікування, враховуючи рекомендації альтернативного медичного консиліуму.
Я неодноразово наголошував на необхідності продовження лікування Міхеїла у багатопрофільній цивільній клініці або за кордоном,
– заявила Людмила Денісова.
Вона звернулася до грузинської влади щодо забезпечення для Саакашвілі необхідної медичної допомоги, а також закликає Тбілісі слідувати нормам міжнародного права. Зокрема, Денісова згадала про правила третьої статті Конвенції про захист прав людини та основної свободи. Згідно з цим пунктом, людину не можна піддавати катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.
Що відомо про ситуацію із Саакашвілі:
- Саакашвілі взяли під варту відразу після повернення у Грузію. Це сталося 1 жовтня. Цього ж дня він оголосив про голодування.
- Стан здоров'я Саакашвілі суттєво погіршився, а медики запевнили, що у нього розвинулось одне з найважчих ускладнень – судоми, викликані енцефалопатією Верніке. Через цей неврологічний розлад може з виникнути ураження головного мозку.
- Саакашвілі припинив голодування 20 листопада через погіршення самопочуття.
- З в'язниці експрезидент Грузії написав листа меру Львова Андрію Садовому. Він відреагував на війну Росії в Україні, а також висловив співчуття рідним загиблих.
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