Саакашвілі на суді в Грузії звернувся до українців

13 січня 2022 , 20:32
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Джерело:

фейсбук Міхеіла Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі під час судового засідання в Грузії звернувся до українців. Третій президент Грузії та український громадянин заявив, що очікує на реакцію зі сторони України.

Зокрема політик заявив, що очікує на звернення до Генеральної прокуратури України. Про це політик заявив 12 січня. 

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Саакашвілі заявив, що очікує на реакцію України у його справі

Я хочу звернутись до наших українських друзів. Я очікую, що ви будете звертатись до Генеральної прокуратури України, і вони почнуть розглядати той факт, що проти мене застосовувались тортури і нелюдське ставлення,
– заявив політик українською мовою. 

Він також пояснив, що це є екстериторіальна юрисдикція України, адже це стосується громадянина України.

"Я дуже очікую, що ви на це будете реагувати", – висловив сподівання Саакашвілі.

Міхеіла Саакашвілі звернувся до українців: дивіться відео

Важливо. У жовтні 2021 року Міхеіл Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.

Коротко про повернення Саакашвілі в Грузії

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Повний текст публікації Міхеіла Саакашвілі

Я хочу звернутись до наших українських друзів. Я очікую, що ви будете звертатись до Генеральної прокуратури України, і вони почнуть розглядати той факт, що проти мене застосовувались тортури і нелюдське ставлення. І це є екстериторіальна юрисдикція України, бо це стосується громадянина України. Я дуже очікую, що ви на це будете реагувати.

 

Автор: Діана Квасневська