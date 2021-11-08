Саакашвілі терміново забрали з в'язниці на вертольоті
8 листопада 2021 , 16:29Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Лізи Ясько
Ув'язненого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі вертольотом терміново забрали з в'язниці. Одні джерела стверджують, що політика перевезли до лікарні, а інші заявляють, що його викрали.
Як повідомила близька подруга Саакашвілі Ліза Ясько, екслідера Грузії почали перевозити в лікарню в Горі.
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Раніше консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. Ясько зауважила, що інформація про перевезення Саакашвілі до лікарні не підтверджена.
Це може бути викрадення
Натомість на сторінці політика у фейсбуці з'явилося доволі підозріле повідомлення.
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