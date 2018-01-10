Саакашвілі зробив несподівану заяву щодо роботи вбитої Ноздровської

Екс-очільник Одещини та лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що вбита правозахисниця Ірина Ноздровська займалась не тільки резонансною справою Дмитра Россошанського.

Про це політик розповів перед допиом в СБУ, передає "Громадське".

Міхеїл Саакашвілі запевнив журналістів, що вбита правозахисниця Ірина Ноздровська працювала над його справою.

Ірина Ноздровська брала участь у моєму захисті. Зокрема, у цих справах... Вона мене захищала при житті, а ми її маємо захистити після смерті,

– заявив Міхеїл Саакашвілі.

Нагадаємо, що Ірину Ноздровську знайшли мертвою на Київщині 1 січня 2018 року. За даними експертизи тіла, правозахисниця померла від множинних колото-різаних ран. Жінку поховали 9 січня у її рідному селі Демидів, що на Київщині.



Відомо, що правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. Ним виявився 64-річний Юрій Россошанський, який є батьком Дмитра Россошанського – племінника судді, який насмерть збив сестру Ноздровської. Наразі у Вишгородському райсуді Києва Олексій Рудюк обрав запобіжний захід для Юрія Россошанського у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без можливості внесення застави.