Садовий розповів про рівень підготовки Львова до опалювального сезону

В Україні активно починають готуватися до опалювального сезону, попри те, що тільки липень місяць. Львів не виняток, адже там прораховують всі ризики та ситуації, які можуть виникнути через російську агресію.

Якщо говорити про функціонування міста в спокійному режимі, то все гаразд. Про це в ефірі 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

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Проте, за його словами, в будь-який час може виникнути російський ракетний удар по підстанціях. Наприклад, як це було з електричною. Тоді її з ладу вивели 3 ракетні удари. Саме тому потрібно вибудувати альтернативні системи опалення.

Дуже важливим є утеплення. Люди мають розуміти, якщо будинок утеплений, він споживає на 30 – 40% менше тепла,

– повідомив Андрій Садовий.

"Якщо будуть перебої, то треба відкривати пункти для обігріву. Для цього потрібно мати дуже багато дерева, чим ми зараз і займаємося. Фактично Ірина Маруняк сьогодні має основне питання – це виживання міста в умовах екстремальної ситуації під час зими", – повідомив міський голова Львова.

Він пригадав, коли у Львові приймали Ніно Катамадзе, вона розповідала, як в Тбілісі пів року жили взагалі без світла, без газу, без тепла. Це страшні історії. Люди вдома ставили буржуйки й просто обігрівалися.

"Я думаю, що до нас таке не дійде, але всі варіанти ми прораховуємо. Проте самі деталі я вам розповідати не буду", – повідомив Андрій Садовий.

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