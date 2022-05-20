У Львові планують побудувати Меморіальний комплекс Героїв України. Вже зараз потрібно думати, який вигляд він матиме після закінчення війни.

Про це 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Кожній людині, яка втрачає своє життя за нашу незалежність, потрібно віддавати найвищу шану.

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Що відомо про будівництво

За словами Садового, невдовзі оголосять конкурс на будівництво Меморіального комплексу Героїв України. У Львові очікують на дуже креативні ідеї, тож долучитися до цього проєкту запрошують найкращих архітекторів з усього світу.

Ми стараємося робити всі речі найвищої архітектурної цінності, щоб з погляду естетики вони надихали. Це важливо, адже ми перебуваємо у цьому середовищі й воно має великий вплив на нас,

– розповів мер Львова.

Як зазначив Садовий, вже після закінчення війни, проєкт будівництва Меморіального комплексу почнуть втілювати у життя.

"Львів вже має хороший приклад Меморіалу Героїв Небесної Сотні, який тепер є обов'язковим для всіх, хто приїжджає у місто – прийти, вклонитися. Він виконує також промоційну функцію з погляду нашої історії", – додав міський голова.

Де планують побудувати Меморіальний комплекс

Парк-сквер пам'яті та площу для проведення меморіальних заходів планують створити на Марсовому полі у Львові. Воно стало логічним продовженням Личаківського кладовища.

Ми усіх наших героїв ховаємо на Личаківському кладовищі, де поховані Іван Франко, Соломія Крушельницька,

– зазначив Садовий.

У Львові очікують, що туди приїжджатимуть люди з усього світу, аби не забувати, якою ціною Україна виборює незалежність.

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Садовий розповів деталі будівництва Меморіального комплексу Героїв України: дивіться відео