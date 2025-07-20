"Ніхто не буде ховатися": Садовий розповів, де його сини і чи планують служити

В Україні чоловіки, що досягли 25-річного віку, підлягають мобілізації, якщо вони є придатними до військової служби та не мають права на відстрочку або не заброньовані. Міський голова Львова поділився, де наразі перебувають його сини.

Про це Андрій Садовий розповів 24 Каналу, підкресливши, як ставиться до того, що його сини мали б служити. Зазначимо, що за словами народного депутата, секретаря Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, в Україні щомісяця мобілізують близько 30 тисяч особового складу.

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Де перебувають сини Садового?

На тлі мобілізаційних процесів в Україні в соціальних мережах час від часу обговорюється питання, де перебувають сини міського голови Львова.

Садовий пояснив, що менший його син, Антоній, вчиться в школі. Середній, Йосип, – у профтехучилищі.

Зараз є таке модне слово "інсталятор". Це так називається сантехнік. Йому захотілося після закінчення дев'яти класів здобути робочу спеціальність,

– зазначив мер Львова.

Старші сини – Іван, Тадей та Михайло – здобувають освіту, за його словами, не у Львові.

Проте якщо прийде час, всі повернуться, оскільки у нас до війська треба у 25 років. Тому ніхто не буде ховатися. Якщо людина є громадянином України, то вона має служити. Просто чомусь вважають, що всі мої діти ще зі школи мають служити у війську,

– підкреслив Андрій Садовий.

Він додав, що вважає обов'язком батьків дати дітям освіту, яка потім буде їх годувати. На думку міського голови, дітям не треба давати гроші – вони мають спочатку здобути освіту, і саме в цьому батьки повинні їм допомогти.

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Також Андрій Садовий розповів, у якому стані перебувають укриття у Львові. За його словами, зараз у місті немає проблем з тим, щоб сховатися від ворожої атаки. Стан укриттів у цілому – досить непоганий. Єдина проблема, як зазначив мер Львова, полягає в тому, що деколи люди забувають, що всі вони мають бути відкриті. Тому було ухвалене рішення, що всі укриття у місті мають бути відкриті завжди.