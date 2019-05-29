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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Садовий потролив команду Порошенка за вивезення серверів з АП

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      Садовий з гумором прокоментував зникнення серверів з АП
      Садовий з гумором прокоментував зникнення серверів з АП / Фото 24 каналу

      Андрій Садовий з гумором відреагував на вивезення командою п'ятого президента Петра Порошенка обладнання з ситуативної кімнати в Адміністрації Президента. Мер Львова пообіцяв після завершення каденції залишити в кабінеті міського голови усе як є і нічого не забирати.

      Секретар РНБО Олександр Данилюк 28 травня показав відео з порожньої ситуативної кімнати в Адміністрації Президента. За його словами, звідти зникла вся техніка, зокрема сервери з секретною інформацією.

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      У Порошенка не залишилися без відповіді і запевнили, що обладнання було орендоване на гроші Порошенка і повернуте орендодавцю. Окрім того, жодної секретної інформації на серверах не було.

      Проте, не все так просто. У 2018 році екс-заступник голови АП розповідав, що всю техніку в кімнату збирали з держустанов. А сам Порошенко перед першим туром виборів президента вихвалявся що в його ситуативній кімнаті встановлене обладнання, яке дозволяє вести телефонні переговори з урядом США по сучасному захищеному зв'язку. Окрім того, там була система шифрування конфіденційного зв'язку з країнами Європи та зв'язок зі штаб-квартирою НАТО і з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом.

      Андрій Садовий не залишився осторонь "розбірок" чинної влади з колишньою і додав, що не буде робити як команда Порошенка, а у своєму кабінеті залишить усе як є.

      Свого часу я за приватні кошти повністю оновив кабінет міського голови і кімнату для нарад. Обіцяю, коли піду з посади мера, залишити все, як є,
      – сказав Садовий.

      Також чиновник показав, як зараз виглядає кабінет міського голови Львова. Кімната оформлена у світлих – білих і бежевих тонах.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Львова Петро Порошенко Олександр Данилюк Адміністрація Президента Президент України Курйозні новини Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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