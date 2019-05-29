Садовий потролив команду Порошенка за вивезення серверів з АП

Андрій Садовий з гумором відреагував на вивезення командою п'ятого президента Петра Порошенка обладнання з ситуативної кімнати в Адміністрації Президента. Мер Львова пообіцяв після завершення каденції залишити в кабінеті міського голови усе як є і нічого не забирати.

Секретар РНБО Олександр Данилюк 28 травня показав відео з порожньої ситуативної кімнати в Адміністрації Президента. За його словами, звідти зникла вся техніка, зокрема сервери з секретною інформацією.

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У Порошенка не залишилися без відповіді і запевнили, що обладнання було орендоване на гроші Порошенка і повернуте орендодавцю. Окрім того, жодної секретної інформації на серверах не було.

Проте, не все так просто. У 2018 році екс-заступник голови АП розповідав, що всю техніку в кімнату збирали з держустанов. А сам Порошенко перед першим туром виборів президента вихвалявся що в його ситуативній кімнаті встановлене обладнання, яке дозволяє вести телефонні переговори з урядом США по сучасному захищеному зв'язку. Окрім того, там була система шифрування конфіденційного зв'язку з країнами Європи та зв'язок зі штаб-квартирою НАТО і з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом.

Андрій Садовий не залишився осторонь "розбірок" чинної влади з колишньою і додав, що не буде робити як команда Порошенка, а у своєму кабінеті залишить усе як є.

Свого часу я за приватні кошти повністю оновив кабінет міського голови і кімнату для нарад. Обіцяю, коли піду з посади мера, залишити все, як є,

– сказав Садовий.

Також чиновник показав, як зараз виглядає кабінет міського голови Львова. Кімната оформлена у світлих – білих і бежевих тонах.