Яке завдання військового капелана на фронті: Ісмагілов розповів про свій досвід

Серед українських військових є багато віруючих людей – це представники різних конфесій, в тому числі і мусульмани. Тому на фронті велике значення мають військові капелани, які надають військовим моральну підтримку і духовні настанови.

Про це 24 каналу розповів парамедик, один з мусульманських духовних лідерів України Саід Ісмагілов. Він вважає, що його робота на війні, це не лише надання домедичної та фізичної допомоги, це ще й певна духовна допомога. Людину потрібно підтримати, щоб вона сама боролась за своє життя.

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Досвід капеланства – безцінний

За словами Ісмагілова, в ЗСУ є чимало мусульман різного національного походження. Вони, як і бійці інших релігійних і світоглядних позицій, захищають Україну з нашими воїнами у лавах ЗСУ, Нацгвардії, Прикордонній службі, Силах спеціальних операцій – на усіх ділянках фронту.

Завдання військового капелана – вислухати людину, допомогти порадою, разом помолитися. Якщо захисник поранений, надати йому певні настанови, підтримати. Якщо воїн загинув, то з почестями, як цього вартий захисник України, провести в останній шлях,

– мовить капелан.

Саід Ісмагілов зазначив, що досвід капеланства є безцінний.

"Коли відбувається евакуація поранених, їх потрібно заспокоювати, постійно тримати контакт, якщо людина у свідомості, щоб вона не виключалась. Потрібно знайти слова, якими варто розмовляти увесь шлях до пункту евакуації", – додав капелан.

Релігійні лідери Росії мають постати перед трибуналом

Серед наших ворогів теж є віруючі, і релігія в Росії відіграє дуже важливу роль, адже у них релігія і влада тісно пов'язані.

Капелан зауважив, що немає ніякого релігійного і морального виправдання для злочинців, вбивць і насильників, що втратили божі та людські чесноти.

"Окупанти прийшли убивати всіх без розбору. Вони не питають, яких релігійні погляди у захисників України або українця, що живе у себе вдома", – вважає Ісмагілов.

На його думку, у Росії релігію вже давно поставлено на службу імперським інтересам. Перші особи всіх релігійних конфесій в Росії освячують вбивство мирних українців. Вони мотивують своїх вірян, що приходять, до церкви чи до мечеті, на війну проти нас.

Я абсолютно впевнений, що після нашої перемоги, релігійні лідери московщини мають постати перед трибуналом як ідеологи та пропагандисти війни, що зробили свій внесок в ці воєнні злочини,

– зазначив Ісмагілов.

Про досвід капеланства на війні: дивіться відео

Капеланство на війні: важливе