Сальдо і не тільки: зрадників з Херсонщини судитимуть за колабораціонізм і держзраду

Херсонські зрадники не залишаться без покарання. Прокурори завершили розслідування проти них за статтею про держзраду.

Мова йде про Владіміра Сальдо, Кіріла Стрємоусова та Алєксандра Кобця. Обвинувальні акти скерували до суду.

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Що вдалося з'ясувати слідству

За даними слідства, Владімір Сальдо добровільно обійняв псевдопосаду "голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області". Також він організовував псевдореферендум щодо виходу Херсонської області зі складу України та приєднання її до Росії.

Кіріл Стрємоусов добровільно обійняв посаду "заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю" та з перших днів сприяв проведенню підривної діяльності проти України на території області, брав участь у проросійських акціях та мітингах, закликав місцевих підтримати окупацію та прийняти російське громадянство.

Алєксандр Кобець маючи проросійські погляди також добровільно погодився обійняти псевдопосаду "голови Херсонської міської адміністрації".

Двоє з трьох колаборантів перебувають в розшуку.

Стрємоусов, ймовірно, загинув