Сальдо терміново покинув Генічеськ після "бавовни", – "Атеш"

У Генічеську 9 червня пролунали потужні вибухи. Після цього головний гауляйтер Херсонщини Владімір Сальдо виїхав з міста.

Про це розповіли агенти партизанського руху "Атеш". Про "бавовну" почали повідомляти близько 16:00.

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Сальдо виїхав з Генічеська

Після вибухів у Генічеську Сальдо покинув місто.

Генічеськ і Сальдо!!! Агенти "Атеш" повідомляють, що Сальдо терміново покинув Генічеськ після вибухів. Можливо, зробить кілька заяв, що він у Генічеську, і це все фейки. Стремоусов теж робив і де зараз він? Зрадники, готуйтеся,

– написали партизани.



У Генічеську сталася "бавовна" / Фото Івана Федорова

Джерела 24 Каналу повідомили, що приліт трапився по одній з баз окупантів. Район, у якому сталася "бавовна", оточили. На місце з'їхалися різні служби.

У Генічеську лунали вибухи: відео

За словами місцевих, вибухи пролунали на Арабатській стрілці. Там на одній з баз проживали росіяни. Мовиться про пансіонат або "Експрес", або "Корал".

"Арабатська стрілка. Знову окупанти палять не там де треба. Повідомляють про "Бавовнить", – зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Про вибухи в Генічеську повідомив і міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупантам Азовського узбережжя не до відпочинку. Сезон літньої бавовни дістався до поки що окупованого Генічеська Херсонської області", – написав мер.

Сальдо виїхав після вибухів: відео

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