"Саллівангейт": як бреше радник Байдена і чого добивається

Основним завданням ФСБ Росії, спадкоємиці КДБ, є розробка та здійснення активних заходів у сфері зовнішніх відносин. Під час правління Путіна однією з найуспішніших ініціатив у штаб-квартирі на сумнозвісній Луб'янці була пропозиція відновити переговори між Москвою та Вашингтоном за Track II. Далі читайте в авторській колонці для 24 Каналу.

Політичні зустрічі в плавках

Коли Путін дійшов висновку, що офіційні дипломатичні контакти не дають бажаних результатів, він прийняв пропозицію ФСБ створити неформальну робочу групу з американських і російських чиновників та експертів у відставці, які "наближені до центрів прийняття рішень".

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Зустрічі були у мальовничих місцях і в невимушеній атмосфері, яка не передбачала краваток, але могла передбачати плавки. Вважалося, що шановні учасники зможуть дійти несподіваних, але корисних висновків, які потім можна буде висловити дипломатичною мовою та передати приватно ключовим політикам.

Хіба це не спрацювало успішно два покоління тому, коли Дортмундська конференція відкрила нові шляхи контролю над озброєннями? Однак тоді такі переговори були ініційовані поважними громадянами з обох сторін. Чи міг би Владімір Путін зараз використати ту саму формулу для просування власних програм? Усі у Кремлі були надзвичайно задоволені цією концепцією, то ж її реалізація відбулася швидко.

На чолі американської делегації Кремль мав залучити представників вузького кола американців, яких вважав агентами впливу на верхівку американського політичного бомонду і, які водночас симпатизували занепокоєнням Москви. Її очолить людина, яка має довгі та позитивні відносини з Кремлем. Ця особа буде оточена іншими американцями, які, як відомо, симпатизують Москві. Це ті люди, яких Ленін одного разу назвав "корисними буржуазними ідіотами".

Російську групу очолював би такий собі товариш генерал, тепер у цивільному, звісно, без краватки. Щоб надати авторитету російській делегації і сприяти створенню атмосфери вільного мислення, будуть залучені кілька відомих російських лібералів. Однак їх не залучатимуть до основної мети проєкту.

Керуючись цими міркуваннями, організатори зі штаб-квартири ФСБ на Луб'янці призначили генерала армії та директора служби зовнішньої розвідки В'ячеслава Трубнікова очолити російську команду, а Томаса Грема, колишнього старшого директора по Росії в апараті Ради національної безпеки, – главою американських "експертів". Одна з їхніх перших зустрічей відбулася на фінському острові Бойсто, що на півдорозі між Гельсінкі та кордоном з Росією, у червні 2014 року.

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Ця сесія дала початок концептуальним контурам мінських угод, які Вашингтон і Москва спільно нав'язали Україні. Ця угода була нічим іншим, як сучасною версією сумнозвісного пакту Молотова – Ріббентропа 1939 року, який визначав майбутні сфери контролю Гітлера та Сталіна. Підтримуючи це, міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров вісім разів заявляв: "Ми ніколи не дозволимо Україні звільнитися від мінських угод".

Проросійська красномовність Грема

Через 9 років Кремль знову викликав на бій американських експертів. Разом із Гремом до них входили Річард Хаас, який на той час був президентом Ради з міжнародних відносин, і Чарльз Купчан, професор міжнародних відносин Джорджтаунського університету.

24 квітня 2023 року Грем і його колеги зустрілися в Нью-Йорку з Лавровим, який приїхав до міста, щоб очолити (як не дивно) Раду безпеки ООН. Як повідомляє NBC, ця зустріч відбулася з відома Білого дому. Тоді Грем і його група поінформували Джейка Саллівана, радника президента США з питань національної безпеки про результати зустрічі та про подальші плани робочої групи. Відзначимо, що протягом 3 місяців Рада нацбезпеки США мовчала про існування зібрання та діяльності групи.

Нарешті спростування надійшло 27 липня 2023 року. Того дня Moscow Times опублікувала розгорнуте інтерв'ю з "анонімним" керівником американської переговорної групи, який перебував з візитом у Москві. Довга стаття мала назву "Колишній чиновник США поділився подробицями секретної дипломатії "Track 1.5" з Москвою". Це було розширене інтерв'ю з лідером американської неортодоксальної команди самозваних дипломатів. Хоча ім'я Томаса Грема не вказували, він був красномовним:

"Сидячи навпроти високопоставленого чиновника Кремля та радників, було очевидно, що найбільша проблема полягала в тому, що росіяни не змогли сформулювати, чого саме вони хочуть і потребують";

"Вони не знають, як визначити перемогу чи поразку. Насправді деякі еліти, з якими ми спілкувалися, ніколи не хотіли війни, вони навіть казали, що це була повна помилка";

"Але зараз вони воюють, бо зазнати принизливої поразки – це не варіант для цих хлопців";

"Саме тут ми чітко дали зрозуміти, що США готові конструктивно працювати з інтересами російської національної безпеки", – додав Грем відриваючись від офіційної лінії США щодо фінансового тиску на Росію та її міжнародної ізоляції, щоб не дати їй продовжувати війну проти України;

"Спроба ізолювати й покалічити Росію до приниження або краху зробила б переговори майже неможливими – ми вже бачимо це в стриманості з боку московських чиновників", – сказав Грем;

"Насправді ми підкреслювали, що США потрібна і буде потрібна досить сильна Росія, щоб створити стабільність на своїй периферії. США хочуть мати Росію зі стратегічною автономією, щоб США могли розширити дипломатичні можливості в Центральній Азії. Ми повинні визнати, що повна перемога в Європі може зашкодити нашим інтересам в інших сферах у світі. Російська влада – це не обов'язково погано";

"Під час наших дискусій стало очевидно, що шанси України повернути окуповані території вкрай мізерні. Крим залишається особливо спірним питанням, оскільки Україна заявляє про свій намір повернути регіон, який Росія анексувала у 2014 році";

"Якби Росія думала, що може втратити Крим, то вона майже напевно вдалася б до використання тактичної ядерної зброї".

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Готовність Грема піддатися ядерному шантажу Путіна вражає, але ще більше вражає його готовність пропонувати США політику, яка на цьому базується. Неважливо, що тоді він працював і досі працює у Генрі Кіссінджера і не має офіційних стосунків з урядом США. Він впевнено доповів росіянам, що Вашингтон запропонує допомогу, щоб провести "чесні" референдуми на окупованих Росією територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, на яких жителі проголосують, чи хочуть вони бути частиною України, чи Росії.

Те, що десятки тисяч цих жителів уже втекли або були вбиті російською армією, свідчить або про його невігластво, або про цинізм, або про те й інше.

Філософія умиротворення Бернса – Саллівана

Редакція The Moscow Times звернулася до Ради нацбезпеки США за коментарем щодо позицій і намірів Вашингтона, висловлених неназваним співрозмовником, які викликають здивування. Через прессекретаря Салліван категорично заперечив будь-яку причетність до місії Грема. Далі він заперечував саме існування будь-яких подібних американсько-російських переговорів про долю України "Track II":

"Сполучені Штати не просили жодного офіційного чи колишнього чиновника відкрити зворотний канал і не шукають такого каналу. Ми також не передаємо жодних повідомлень через інших. Коли ми говоримо "нічого про Україну без України", то саме це і маємо на увазі".

Твердження Саллівана про те, що він навіть не знав про переговори з Кремлем щодо Track II, могло б заспокоїти, за винятком однієї проблеми: він збрехав. Тепер ми знаємо, що він був ретельно проінформований про всі деталі зустрічі, яку Грем і його двоє "корисних ідіотів" провели з Лавровим 24 квітня 2023 року в Нью-Йорку.

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Нарешті, найголовніше: згадані вище опубліковані заяви Грема тісно відповідають концепції війни в Україні, яку відстоювали як Салліван, так і директор ЦРУ Вільям Бернс в американській адміністрації протягом півтора року.

Жоден із цих двох чиновників жодного разу не закликав повернути всі окуповані території Україні, не кажучи вже про слова "Перемога для України". Для них мета США в цій великій європейській війні полягає не в тому, щоб Україна виграла, а в тому, щоб переконатися, що Росія не зазнає поразки. Віддані цій меті, вони затримали постачання Україні зброї, необхідної для досягнення вирішальної перемоги і навіть для виживання як держави.

Сьогодні українці гинуть через те, що адміністрація Байдена, паралізована філософією умиротворення Бернса – Саллівана, відмовляється діяти. Чи не настав час для спікера Палати представників Маккарті зробити свою роботу і змусити Бернса і Саллівана під присягою відповісти за їхні приватні та таємні переговори з Путіним?