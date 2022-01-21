Самі визначаємо свою політику, – Болгарія відповіла Росії щодо виведення військ НАТО

Болгарія – суверенна держава, тож самостійно вирішуватиме питання організації оборони з партнерами. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков.

До теми Росія висунула додаткову вимогу НАТО: хоче виведення військ з Болгарії та Румунії

Він додав, що Росія повинна вести колективний діалог щодо деескалації.

Другої категорії членів НАТО немає, ми самі визначаємо свою політику,

– наголосив Петков.

Що вимагала Москва

Росія розширила свої вимоги щодо "гарантій безпеки". Тепер вона ще й хоче, аби НАТО забрало війська та техніку з Болгарії та Румунії. Ці країни долучились Альянсу після 1997 року.

Інші вимоги Кремля

Кремль вимагає юридичних гарантій нерозширення НАТО, тобто, що Україну не приймуть до Альянсу.

На початку 2022 року провели засідання Ради Росія – НАТО. Генсек Єнс Столтенберг заявляв, що НАТО готове до діалогу з Росією, ніхто не може диктувати умови та ставити під сумнів політику відчинених дверей НАТО.

Росія переконує, нібито її не розуміють.

Столтенберг запрошував усіх учасників Ради Росія – НАТО на серію нових зустрічей. Хоче обговорити з ними питання європейської безпеки.

У Кремлі кажуть, що США мають надати письмові відповіді на "гарантії" наступного тижня. Вашингтон це підтвердив.

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