Путін потрапив у пастку: які наслідки в Росії матиме ізольованість диктатора

Світ потрохи мобілізується проти російського диктатора Владіміра Путіна. Та якщо росіяни бачать те, що їх "цар" несправжній і нічого не може, то його треба змінювати.

Про це 24 Каналу заявив громадський діяч, голова БФ "Нова дорога" Валерій Клочок. Він зауважив, що президент Росії розуміє, що він навіть не може поїхати на саміт БРІКС у ПАР, адже його просто заарештують.

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"Хто очікував, що президент ПАР скаже: "Давайте краще там Лавров", – ще рік тому. – "Та ні, Путін", – сказав Клочок.

У Росії все "підгорає"

Навіть візит африканської делегації на чолі з президентом Південно-Африканської республіки спочатку до Києва, а потім до Москви не приніс багато користі для бункерного діда.

До того ж під серйозним тиском продовольчої безпеки опинилися ці африканські країни на тлі майбутнього економічного саміту Росія – Африка, який відбудеться наприкінці липня у країні-агресорці.

"Якось все воно трішки не зростається в Росії та Путіна. Реально "підгорає", – сказав громадський діяч.

Якщо говорити про історію із зерновою угодою, то ще кілька днів тому росіяни казали, що вони з неї виходять. Так само вони призупиняли участь у ній у жовтні 2022 року, після атаки на російські кораблі. Згодом країна-агресорка таки відновила свою участь. Тим часом після розмови очільника російського МЗС з міністром закордонних справ Туреччини була заява про те, що росіяни розглянуть "альтернативні шляхи" постачання зерна до Африки.

Зараз багато блефу зі сторони Росії, але Путін чудово розуміє, що він потрапив в дуже серйозну пастку. І оці загравання його з Африкою з погрозами війною, з Ердоганом – "ні-ні-ні, не погоджуємося на зернову угоду", а потім раптом на рівні міністрів закордонних справ розв'яже цю проблему,

– сказав голова БФ "Нова дорога".

Зустріч російського диктатора із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, а також візит Владіміра Путіна до Пекіна – під сумнівом. Візит бункерного діда на саміт "Великої двадцятки" також сумнівний. Найімовірніше, російський диктатор долучиться відеозв'язком.

Навіть подальша дипломатична співпраця із Білоруссю – більше, ніж відкрите питання. На думку громадського діяча, до Росії буде їздити Алєксандр Лукашенко, а от Путін навряд чи кудись поїде.

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У Путіна лише провали

Навіть російські чиновники розуміють безглуздість продовження так званої "спєцоперації". Адже кінцевих "результатів", про які говорить бункерний дід, досягнути неможливо. А кожен крок призводить до ще більшого поглиблення кризового становища Росії на міжнародній арені. Фактично оточення Путіна всередині країни-агресорки починає ставити питання. Мовляв, що відбувається.

"Уже всі бажання Путіна, які він виказує, особливо, що стосується чутливих моментів, збереження "пам'ятника собі" – Кримського мосту, міжнародні поїздки – всюди провали, провали, провали", – наголосив громадський діяч.

Російська еліта це все бачить, але у неї повністю зв'язані руки. У країні-агресорці розуміють, що все працює проти. Ще півтора року тому росіяни сподівалися, що вони підлаштуються і санкції не будуть такими потужними.

"Історія саме з участю Путіна у саміті БРІКС – дуже показова. Один день лунає заява, що ми "оголосимо війну", а другий день, що "домовилися". З нього регоче увесь світ. Ціна цього сміху дуже жорстка і висока – життя українців", – наголосив голова БФ "Нова дорога".

Путін не їде на саміт БРІКС