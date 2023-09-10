Хаос заради російських вбивць, – Подоляк розкритикував президента Бразилії за заяву про Путіна

Російський диктатор Владімір Путін отримав запрошення на наступний саміт "Великої двадцятки". У Офісі Президента України різко розкритикували це.

Президент Бразилії Луїс Ігнасіо Лула да Сільва запросив російського диктатора Владіміра Путіна на наступну зустріч G20 та гарантував його безпеку. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк різко відреагував на цю заяву.

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Це зводить репутацію країни нанівець

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на наступному саміті G20 у Ріо-де-Жанейро, який має відбутись у 2024 році, якщо той вирішить особисто взяти у ньому участь. Лула да Сілва підтвердив, що гарантує безпеку російського диктатора на наступній зустрічі "Великої двадцятки".

Натомість Михайло Подоляк зауважив, що й справді, навіщо ратифікувати Римський статут, якщо ви не збираєтеся його виконувати.

Навіщо будувати репутацію країни лише для того, щоб її звели нанівець заради... запрошення у 2024 році суб'єкта Путіна, який регулярно заявляє, що свідомо скоює злочини проти українців? Навіщо взагалі потрібні правила, якщо ви збираєтеся їх порушувати заради скандального популізму?,

– написав він.

Радник глави Офісу Президента, що Лула да Сілва автор нової "neo/realpolitik" - порушуй все, що можеш, або "хай живе хаос заради російських вбивць!".

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