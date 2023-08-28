Восени відбудуться важливі дипломатичні події: чого від них чекати Україні

Восени повинен відбутися певна низка дипломатичних подій: Глобальний саміт миру, Генасамблея ООН, саміт G20 та Конференція ООН з питань клімату. І вже зараз точиться ряд запитань, що Україна зможе з цього винести.

Політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що ситуація наразі складна, зауваживши, що події призведуть або до припинення війни, або в дипломатії настане пауза до початку весни.

Дивіться також Захід налаштовується на "довгу гру": на які гарантії безпеки може розраховувати Україна

Реалізація плану Зеленського

Щомісячні засідання "Рамштайн" дозволять зрозуміти рівень підтримки військових постачань Україні на короткостроковий та довгостроковий період. Зокрема, чи призведе Глобальний саміт миру до заморожування або припинення війни. Або ж навпаки, Україна зайде в черговий етап військової кампанії, який охопить осінньо-зимовий період, за якої дипломатію поставлять на певну паузу.

За словами Вігірінського, наразі чіткі кроки спостерігаються лише у Міжнародній експертній групі Єрмака-Макфола. Безпосередньо обговорювали питання безпеки та територіальної цілісності. У філософії плану передбачається створення цілого ряду груп: ядерної безпеки, економічної, продовольчої та правосуддя.

Група Єрмака-Макфола

Санкційна група Єрмака-Макфола — міжнародна робоча група незалежних експертів з питань санкцій щодо Росії. Вона напрацьовує перелік документів, стратегій та дорожніх карт, які містять плани та рекомендації щодо впровадження санкцій проти Росії та Білорусі, а також моніторинг їх ефективності.



Напрацювання групи використовуються офіційними особами країн санкційної коаліції. Значна частина експертів групи опинились під санкціями Росії. Міжнародна робоча група була створена за ініціативи Володимира Зеленського. Її очолив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі Майкл Макфол.

Аби ухвалювати та реалізовувати певні рішення, кожна група повинна зібратися з країною, яка її очолює, а також з країнами-учасницями, які готові до неї долучитися. За словами Вігірінського, це очікування щодо прийдешньої осені.

Вігірінський розповів, чого чекати Україні на міжнародній арені восени: дивіться відео

Прогнози невтішні

Військово-політичне керівництво України артикулювало, що не мовиться про згортання бойових дій. На міжнародному рівні для України важливі бюджети, які закладатимуть на наступний рік. І США, і ЄС визначатимуть нашу спроможність до ведення бойових дій. А спроможність визначатиме пріоритет військових чи дипломатичних зусиль.

На саміті G20 нас навряд чи будуть до чогось схиляти, очевидно ми поки що туди не прямуємо. Якщо буде дистанційний виступ, як був минулого року, то він не дасть безпосередньої комунікації,

– підкреслив Вігірінський.

І також додав, що на Генасамблею ООН не покладає надій. У кращому випадку на ній зможуть проголосувати за резолюцію, у якій підтримають бажання України створити гібридний чи інтернаціональний трибунал. Ймовірно, розглянуть питання про притягнення до кримінальної відповідальності військових злочинців. Проте редакція не включатиме Владіміра Путіна, Сєргєя Лаврова та Михайла Мішустіна.

Такий сценарій не оптимістичний для України. Ймовірно, засідання Генасамблеї ООН буде базовим з погляду відновлення справедливості.

Складна осінь. Але окрім дат та заходів, які будуть проводитися, ми не знаємо, чого від них очікувати,

– підсумував Андрій Вігірінський.

Дипломатичні скандали навколо України