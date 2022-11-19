Без України G20 так і залишатиметься G2, – Давидюк

На Балі відбувся саміт G20. Насправді це можна звести до формату G2, бо головною була зустріч Байдена і Цзіньпіна, а решта лідерів приїхали на курорт, бо без України, як політичного лідера, G20 недієвий.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Раніше повідомлялось про те, чи збулись очікування України від саміту G20.

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Головне на G20 – зустріч Байдена і Цзіньпіна

Давидюк зазначив, що насправді саміту G20 не було, бо була зустріч G2. Тобто, Байден зустрівся з Цзіньпінем, вони розв'язали свої питання, спустили їх униз, і далі сказали, що можна відпочивати, їсти кокоси, фотографуватись тощо. Саміт був заточений під мирну угоду між Україною і Росією, але нам це не цікаво, хоча, ймовірно, нас би навіть включили в G20.

Індонезієць бігав, усіх захищав, говорив, аби не наїжджали на Путіна, бо він дуже класний політик і президент. Потім цей чоловік не знав, куди діти очі, бо Путін обстріляв Україну під час саміту, до того ж, деякі ракети полетіли на територію Польщі. Так Путін кинув й індонезійця, й себе показав як "шимпанзе з гранатою",

– зауважив політолог.

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Україну треба включити у G20

Він продовжив, що ідея поляків, щодо включення їх у G20 замість Росії непогана, тільки включити туди слід Україну. Саме вона нині робить реальний внесок у безпеку Європи. Роль захисника Євросоюзу й НАТО нині на плечах України, так само наша держава годує бідні країни у світі, ми робимо політичний подвиг.

"Якщо постає питання, хто має ввійти до G20 замість Росії, Польща чи Україна, то говорімо чесно, й Україна, й Польща. Я думаю, що один стілець ми там легко поділимо. Колись G7 перетворилось у G8, тепер буде G21, до речі, дуже щасливе число", – наголосив Давидюк.

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