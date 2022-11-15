"Формула миру" від Зеленського: оглядач порадив, як її правильно оцінити

Росія у своєму стилі відреагувала на пропозиції Президента України Володимира Зеленського на "формулу миру". Щобільше, Кремль готовий вести перемовини лише з позиції своїх ультиматумів.

Водночас позиція України базується на непорушних основах, після яких можливий бодай якийсь діалог. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Експерт зазначив, що сьогодні світ може побачити реакцію Росії на пропозиції Зеленського щодо миру.

Росія відреагувала як терористична країна – досить хворобливо. Ракетний обстріл, який завдали по території України, був саме під саміт G20. Він демонструє, що Росія не згодна з тими позиціями, які готова їй продемонструвати Україна. А ось умови Росії – це ультиматуми, які вона ставитиме Києву. Тобто Україна не йде на зустріч цим ультиматумам,

– пояснив оглядач.

За його словами, повернення Україні всіх територій за кордонами 1991 року буде достатнім для розуміння того, щоб потім вже вести якісь перемовини.

"На мій погляд, Росія й надалі використовуватиме елементи шантажу для тиску на цивільне населення і цивільні об'єкти – через терористичні акти, як-от сьогодні. Все для того, щоб через міжнародних партнерів змусити Україну сідати за стіл переговорів", – додав аналітик.

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На його думку, наразі все вказує на те, що цього не буде відбуватися, позаяк Київ позначив всі акценти для переговорів.

"Україну ніхто змушуватиме сідати за стіл переговорів на умовах Росії, а генсек НАТО заявив, що вирішення конфлікту буде військовим чином, а не через якісь бюрократичні й дипломатичні рішення", – резюмував Коваленко.

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