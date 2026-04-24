Чи прилетить Путін у США на саміт G20: у Кремлі зробили нову заяву

Кремль офіційно розглядає можливість візиту Володимира Путіна на саміт G20 у США, що може стати найбільш резонансною подією року. Поки Дональд Трамп називає присутність російського лідера "корисною", європейські лідери, зокрема Джорджа Мелоні, закликають не робити кроків назустріч агресору.

У Кремлі впевнені, що рішення запросити Росію на саміт – правильне. Про це пише Sky News.

Що відомо про можливий візит Путіна у Маямі на саміт G20?

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін може взяти участь у саміті G20 у Маямі 14 – 15 грудня або ж Росію представить інший член офіційної делегації. За його словами, незалежно від рівня представництва, Росія "буде належним чином представлена" на зустрічі лідерів найбільших економік світу.

Довідково. G20 – це провідний міжнародний майданчик економічного співробітництва, що об'єднує провідні розвинені країни та держави, які розвиваються. До складу входять 19 країн, а також Європейський Союз і Африканський Союз. Серед учасників – США, Китай, Індія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Японія, Бразилія, Канада, Італія, Південна Корея, Мексика, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, ПАР, Аргентина, Австралія та Росія. У 2026 році саміт G20 приймають США, він відбудеться в Маямі

Президент США Дональд Трамп, коментуючи можливу участь Путіна, назвав її "корисною" для міжнародного діалогу, однак висловив сумнів, що російський лідер особисто приїде на саміт. Він також знову згадав рішення про виключення Росії з формату G8, назвавши його "помилковим" і заявивши, що це могло послабити ефективність переговорного майданчика.

Водночас не всі світові лідери висловили захоплення присутності Путіна на саміті. Попри спроби Вашингтона "нормалізувати" присутність Росії, європейські союзники налаштовані скептично. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час саміту на Кіпрі чітко дала зрозуміти, що зараз не час для дипломатичних реверансів у бік Москви

Я вважаю, що зараз саме той момент, коли ми маємо вимагати кроків від Росії, а не робити їх назустріч їй,

– наголосила Мелоні.

Питання участі Росії у міжнародних форумах залишається політично чутливим на тлі ізоляції Москви після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Західні країни здебільшого обмежили контакти з російським керівництвом, проте деякі міжнародні зустрічі проходять за участі Росії.

Як просуваються мирні переговори для закінчення війни в Україні?

Україна готова повернутися до мирних переговорів у будь-який момент, попри те, що нині процес фактично призупинений, зокрема через загострення ситуації на Близькому Сході. Водночас Київ наполягає, що можливі зустрічі не можуть відбуватися на території Росії чи Білорусі – лише на нейтральному майданчику.

Як один із таких варіантів раніше розглядалася Туреччина. Реджеп Таїп Ердоган заявляв про готовність виступити посередником і організувати переговори між сторонами.

На цьому тлі радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу повідомив, що Володимир Зеленський наполягає на прямій зустрічі з Володимиром Путіним як ключовій умові для припинення війни. Водночас, за його словами, російська сторона лише імітує готовність до переговорів, вважаючи ситуацію вигідною для себе і не маючи наміру припиняти бойові дії.